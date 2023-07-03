РФ разместила "Панцирь-С1" возле завода "Крымский титан" в Крыму: чем это грозит (фото)

Расследователи получили спутниковые фотографии, на которых видно угрозу для предприятия, использующего ядовитые вещества в производственном процессе. В случае российского теракта эти вещества может понести в сторону Херсонщины и даже Запорожья.

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3 июля волонтеры из сообщества расследователей Evocation.info рассказали о военных объектах, которые армия РФ разместила неподалеку от помещений завода "Крымский титан" около от Армянска на границе с Крымом. Среди объектов, которые видны на спутниковых фотографиях — ЗРПК "Панцирь-С1". О ситуации возле завода волонтеры рассказали в Telegram-канале сообщества.

Расследователи опубликовали спутниковые фотографии и проанализировали, что на них видно. В частности, называют следующие объекты возле "Крымского титана":

ЗРПК "Панцирь-С1" — 2 шт;

вагоны на железнодорожной ветке, которая направляется к предприятию.

ЗРПК "Панцирь-С1" и вагоны — возле "Крымского титана"

ЗРПК "Панцирь-С1" расположены в 400 м от двух основных производственных цехов химического завода, который выпускал диоксид титана.

Расстояние от ЗРПК "Панцирь-С1" до цехов "Крымского титана"

Волонтерам кажется подозрительным, что между ракетными комплексами и ныне неработающими цехами поставили зачем-то большое количество железнодорожных вагонов. По их мнению, в вагонах россияне могли спрятать боеприпасы. В случае попадания или подрыва произойдет теракт и очередная экологическая катастрофа. Причем в ней будут винить ВСУ, говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что основное назначение ЗРПК "Панцирь-С1" — противовоздушная оборона, способная обнаруживать воздушные цели на расстоянии от 35 до 80 км. Если обозначить эти расстояния на карте, то становится понятно, что до завода можно достать с подконтрольных Украине территорий возле взорванной Каховской ГЭС.

Расстояние от ЗРПК "Панцирь-С1" до возможных позиций ВСУ

Что за "Крымский титан" и что на нем производят?

"Крымский титан" — завод химической отрасли, который занимался выпуском диоксида титана — вещества, которое используется для производства краски, диэлектриков, пластмасс. В процессе производства используется опасное вещество — серная кислота, аммиак. После аннексии Крыма предприятие находилось в "подвешенном состоянии": расположено на оккупированной территории, принадлежало украинскому олигарху Фирташу, а работники ежедневно прибывали с подконтрольных Украине территорий.

Несколько недель назад украинская разведка заявила, что армия РФ заминировала завод "Крымский титан". Из-за подрыва Каховской ГЭС завод не получает воду для технологического процесса, поэтому уже не работает. Итак, резюмировали в ГУР Минобороны, россияне готовы взорвать цеха. Во время подрыва возможно выделение ядовитых веществ, которые ветром могут занестись в направлении Херсонщины, до которой около 80 км.

Чтобы понять, в какую сторону понесет ядовитое облако, стоит воспользоваться картой погоды, на которой указано направление и скорость ветра.

Направление ветра на территории Украины

Напоминаем, в оккупированном Крыму достаточно неспокойно живется коллаборационисту и гауляйтеру Аксенову. В частности, 3 июля в ФСБ РФ заявили, что "террористы" якобы пытались его взорвать.

Зеленский заявил о возможности мира при условии, если Крым не освободят. Президент Украины подчеркнул, что "ощущение победы будет неполным".