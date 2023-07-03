РФ разместила "Панцирь-С1" возле завода "Крымский титан" в Крыму: чем это грозит (фото)
Расследователи получили спутниковые фотографии, на которых видно угрозу для предприятия, использующего ядовитые вещества в производственном процессе. В случае российского теракта эти вещества может понести в сторону Херсонщины и даже Запорожья.
3 июля волонтеры из сообщества расследователей Evocation.info рассказали о военных объектах, которые армия РФ разместила неподалеку от помещений завода "Крымский титан" около от Армянска на границе с Крымом. Среди объектов, которые видны на спутниковых фотографиях — ЗРПК "Панцирь-С1". О ситуации возле завода волонтеры рассказали в Telegram-канале сообщества.
Расследователи опубликовали спутниковые фотографии и проанализировали, что на них видно. В частности, называют следующие объекты возле "Крымского титана":
- ЗРПК "Панцирь-С1" — 2 шт;
- вагоны на железнодорожной ветке, которая направляется к предприятию.
ЗРПК "Панцирь-С1" расположены в 400 м от двух основных производственных цехов химического завода, который выпускал диоксид титана.
Волонтерам кажется подозрительным, что между ракетными комплексами и ныне неработающими цехами поставили зачем-то большое количество железнодорожных вагонов. По их мнению, в вагонах россияне могли спрятать боеприпасы. В случае попадания или подрыва произойдет теракт и очередная экологическая катастрофа. Причем в ней будут винить ВСУ, говорится в сообщении.
Также стоит отметить, что основное назначение ЗРПК "Панцирь-С1" — противовоздушная оборона, способная обнаруживать воздушные цели на расстоянии от 35 до 80 км. Если обозначить эти расстояния на карте, то становится понятно, что до завода можно достать с подконтрольных Украине территорий возле взорванной Каховской ГЭС.
Что за "Крымский титан" и что на нем производят?
"Крымский титан" — завод химической отрасли, который занимался выпуском диоксида титана — вещества, которое используется для производства краски, диэлектриков, пластмасс. В процессе производства используется опасное вещество — серная кислота, аммиак. После аннексии Крыма предприятие находилось в "подвешенном состоянии": расположено на оккупированной территории, принадлежало украинскому олигарху Фирташу, а работники ежедневно прибывали с подконтрольных Украине территорий.
Несколько недель назад украинская разведка заявила, что армия РФ заминировала завод "Крымский титан". Из-за подрыва Каховской ГЭС завод не получает воду для технологического процесса, поэтому уже не работает. Итак, резюмировали в ГУР Минобороны, россияне готовы взорвать цеха. Во время подрыва возможно выделение ядовитых веществ, которые ветром могут занестись в направлении Херсонщины, до которой около 80 км.
Чтобы понять, в какую сторону понесет ядовитое облако, стоит воспользоваться картой погоды, на которой указано направление и скорость ветра.
Напоминаем, в оккупированном Крыму достаточно неспокойно живется коллаборационисту и гауляйтеру Аксенову. В частности, 3 июля в ФСБ РФ заявили, что "террористы" якобы пытались его взорвать.
Зеленский заявил о возможности мира при условии, если Крым не освободят. Президент Украины подчеркнул, что "ощущение победы будет неполным".