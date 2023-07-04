ВСУ ведут наступление на флангах под Бахмутом: враг яростно сопротивляется, — Генштаб (видео)

Противоборствующие стороны ведут борьбу за инициативу. По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, в районе Бахмута Силы обороны имеют частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Related video

На Бахмутском направлении активизировались боевые действия. Силы обороны продолжают оказывать давление на позиции противника, в свою очередь российские войска оказывает ожесточенное сопротивление и пытаются атаковать на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам украинские защитники на флангах в районе Бахмута имеют частичный успех, выбивают противника из занятых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", — сообщил Ковалев.

Карта боевых действий в Украине. Источник: Минобороны Великобритании

О частичных успехах украинских войск сообщил и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он опубликовал кадры боевой работы украинских бойцов 17-ой отдельной танковой бригады, которые из САУ М-109 ведут огонь по вражескому танку.

"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", — написал военачальник в комментариях.

По информации пресс-службы Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили 9 атак противника в районах Григорьевки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы, Донецкой области.

Под Марьинкой Силам обороны удалось сдержать 15 атак противника. Россияне продолжают бить из артиллерии на всем участке Донецкого фронта — под огонь попали десятки населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Авдеевка, Северное, Водяное, Клещиевка и др.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр 3 июля сообщила, что на Бахмутском направлении обстановка обострилась. Бойцы ВСУ сражаются с российскими оккупантами за перехват инициативы, но ситуация может меняться стремительно.