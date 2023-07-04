Усталось войск и нехватка боеприпасов: как ВС РФ противостоят украинскому наступлению, — разведка

Российские войска с целью замедления контрнаступления ВСУ активно минировали подступы к своим позициям, отметили в британском Минобороны. Однако плотность минных полей говорит о том, что россияне использовали гораздо больше мин, чем было предусмотрено.

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Вооруженные силы РФ усовершенствовали оборонительную тактику, направленную на замедление контрнаступления украинских бронетанковых войск на юге Украины. Для этого они активно минировали подступы к своим позициям, однако не рассчитали с плотностью минных полей и теперь испытывают дефицит боеприпасов. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка сообщила, что в основе оборонительной тактики россиян лежит интенсивное использование противотанковых мин. Но плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной.

Кроме того российские войска, замедлив продвижение ВСУ на южном фронте, попыталась нанести удар по украинской бронетехнике с помощью ударных БПЛА, боевых вертолетов и артиллерии.

И хотя на ранних этапах россияне в этом добились определенных успехов, оккупанты продолжают страдать от ключевых проблем — переутомления личного состава и нехватки артиллерийских боеприпасов.

Напомним, российские войска оказывают ожесточенное сопротивление на флангах под Бахмутом. В то же время, как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские бойцы на 4 июля имели на этом участке фронта частичный успех и закрепились на достигнутых рубежах.

Силы специальных операций опубликовали кадры боевой работы украинской артиллерии на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. После обнаружения системы залпового огня БМ-21 "Град", наши бойцы нанесли точный удар по вражеской технике.