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Военный Фокус Российско-украинская война

"Кинжалами ударите?": задержан житель Николаева, готовивший обстрел здания СБУ (фото)

СБу
Задержан житель Николаева, который готовил удар по СБУ

По данным следствия, подозреваемый был завербован ФСБ в начале полномасштабного вторжения, а за выполненные задания ему обещали денежное вознаграждение.

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Правоохранительные органы Украины задержали местного жителя из Николаева, который передавал вражеской стороне информацию о координатах оборонных заводов и зданий Службы безопасности Украины в этом регионе. Кроме того, он предложил организовать ракетные удары по указанным объектам, используя российские ракеты "Кинжал". Об этом сообщает пресс-служба СБУ и пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Согласно сообщению СБУ, российская Федеральная служба безопасности завербовала местного жителя из Николаева в начале полномасштабного вторжения.

Кроме предоставления координат оборонных заводов и СБУ, он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах на юге. За успешное выполнение задания ему обещали денежное вознаграждение.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в июне 2023 года подозреваемый передал вражеской стороне координаты объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в Николаеве. По оценке прокуратуры, мужчина осознавал, что эта информация может быть использована врагом для нанесения ударов по указанным объектам, что может привести к гибели граждан и разрушениям жилых домов. Таким образом, его действия были признаны общественно-опасными.

СБУ задержала подозреваемого. У него изъят гаджет с доказательствами переписки с ФСБ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (законченное покушение в совершении пособничества в нарушении законов и обычаев войны).

Мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование. Прокуратура сообщает, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сообщения предателя Fullscreen
Сообщения предателя
Сообщения предателя Fullscreen
Сообщения предателя
Сообщения предателя Fullscreen
Сообщения предателя

Напомним, в конце мая Дружковский городской суд Донецкой области приговорил несовершеннолетнего жителя Бахмута к 10 годам заключения за то, что делал наводки для российских спецслужб.

Также напомним, недавно контрразведка СБУ разоблачила в Николаеве информатора ГРУ РФ. Злоумышленник корректировал российские ракетные удары по городу.