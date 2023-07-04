"Кинжалами ударите?": задержан житель Николаева, готовивший обстрел здания СБУ (фото)

По данным следствия, подозреваемый был завербован ФСБ в начале полномасштабного вторжения, а за выполненные задания ему обещали денежное вознаграждение.

Related video

Правоохранительные органы Украины задержали местного жителя из Николаева, который передавал вражеской стороне информацию о координатах оборонных заводов и зданий Службы безопасности Украины в этом регионе. Кроме того, он предложил организовать ракетные удары по указанным объектам, используя российские ракеты "Кинжал". Об этом сообщает пресс-служба СБУ и пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Согласно сообщению СБУ, российская Федеральная служба безопасности завербовала местного жителя из Николаева в начале полномасштабного вторжения.

Кроме предоставления координат оборонных заводов и СБУ, он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах на юге. За успешное выполнение задания ему обещали денежное вознаграждение.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в июне 2023 года подозреваемый передал вражеской стороне координаты объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в Николаеве. По оценке прокуратуры, мужчина осознавал, что эта информация может быть использована врагом для нанесения ударов по указанным объектам, что может привести к гибели граждан и разрушениям жилых домов. Таким образом, его действия были признаны общественно-опасными.

СБУ задержала подозреваемого. У него изъят гаджет с доказательствами переписки с ФСБ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (законченное покушение в совершении пособничества в нарушении законов и обычаев войны).

Мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование. Прокуратура сообщает, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сообщения предателя

Сообщения предателя

Сообщения предателя

Напомним, в конце мая Дружковский городской суд Донецкой области приговорил несовершеннолетнего жителя Бахмута к 10 годам заключения за то, что делал наводки для российских спецслужб.

Также напомним, недавно контрразведка СБУ разоблачила в Николаеве информатора ГРУ РФ. Злоумышленник корректировал российские ракетные удары по городу.