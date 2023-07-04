"Кинджалами вдарите?": затримано жителя Миколаєва, який готував обстріл будівлі СБУ (фото)

За даними слідства, підозрюваний був завербований ФСБ на початку повномасштабного вторгнення, а за виконані завдання йому обіцяли грошову винагороду.

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Правоохоронні органи України затримали місцевого жителя з Миколаєва, який передавав ворожій стороні інформацію про координати оборонних заводів і будівель Служби безпеки України в цьому регіоні. Крім того, він запропонував організувати ракетні удари по зазначених об'єктах, використовуючи російські ракети "Кинджал". Про це повідомляє пресслужба СБУ та пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням СБУ, російська Федеральна служба безпеки завербувала місцевого жителя з Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення.

Крім надання координат оборонних заводів і СБУ, він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони в прифронтових районах на півдні. За успішне виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду.

Згідно з інформацією, наданою прокуратурою, у червні 2023 року підозрюваний передав ворожій стороні координати об'єктів цивільної інфраструктури, розташованих у Миколаєві. За оцінкою прокуратури, чоловік усвідомлював, що ця інформація може бути використана ворогом для нанесення ударів по зазначених об'єктах, що може призвести до загибелі громадян і руйнувань житлових будинків. Таким чином, його дії було визнано суспільно-небезпечними.

СБУ затримала підозрюваного. У нього вилучено гаджет із доказами листування з ФСБ.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах на вчинення пособництва в порушенні законів і звичаїв війни).

Запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування. Прокуратура повідомляє, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Повідомлення зрадника

Повідомлення зрадника

Повідомлення зрадника

Нагадаємо, наприкінці травня Дружківський міський суд Донецької області засудив неповнолітнього жителя Бахмута до 10 років ув'язнення за те, що робив наводки для російських спецслужб.

Також нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ викрила в Миколаєві інформатора ГРУ РФ. Зловмисник коригував російські ракетні удари по місту.