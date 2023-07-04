"В глубину обороны врага до 2 км": ВСУ оценили продвижение в направлении Бердянска (видео)

Украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах и проводят аэроразведку, а также осуществляют разминирование.

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Подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись в глубину обороны российских захватчиков до двух километров на Бердянском направлении. Об этом 4 июля сообщил в Facebook спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Он обратил внимание на то, что это самое большое продвижение в глубину оборонительных позиций врага. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах и проводят аэроразведку. По выявленным целям противника украинская артиллерия наносит огневое поражение. Также проводится разминирование значительной территории.

"Враг оказывает ожесточенное сопротивление, однако мы системно давим на определенные участки фронта, продавливаем и уничтожаем потенциал оккупационных войск", — отметил спикер.

Шершень добавил, что за минувшие сутки потери врага составили 72 оккупанта, а ранеными — 166. Также уничтожено 36 единиц военной техники и различного вооружения: 2 танка, 9 БМП, 8 артсистем и минометов, 4 РСЗО, 1 ЗРК "Панцирь-С", 2 ЗРК "Тор".

Остались российские захватчики и без двух складов боеприпасов. Потеряли они и один пункт управления.

Напомним, в конце июня в Минобороны сообщили, что украинские защитники с начала наступления освободили на юге Украины 130 кв. км территории. На Мелитопольском и Бердянском направлениях ведутся активные и достаточно тяжелые боевые действия. Силы обороны выравнивали линию фронта и улучшали оперативно-тактическое положение.

Также Силы обороны Украины 30 июня уничтожили штаб российских оккупантов и склад с горючим во временно оккупированном Бердянске. По имеющимся данным, позиции противника были поражены в окрестностях города, который захватила более года назад Российская Федерация. Планы противника с каждым успешным ударом ВСУ разрушаются, ведь от таких ударов страдает логистика оккупационных российских подразделений.