"Освобождение Крыма приближается": в ГУР высказались о взрывах в Севастополе (видео)

По словам Андрея Юсова, спокойствие и тишина настанет в Крыму лишь после полного освобождения полуострова.

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Взрывы в Севастополе указывают на приближение процесса освобождения и деоккупации Крыма. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если вести речь о взрывах в Севастополе, то почему жаловаться? Украинские граждане. Проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот радуются этим звукам. Это означает, что освобождение и деоккупация Крыма приближается", — заявил он.

Юсов заявил, что комментарии о взрывах в Крыму больше не будут предоставляться.

"Только можем констатировать: спокойствие и отсутствие взрывов на временно оккупированных Украиной территориях, в том числе и в Крыму, будет полностью тогда, когда раш*сты оттуда уйдут прочь. К тому времени все, что происходит на оккупированных территориях, — за это несет ответственность оккупационная "администрация", — подчеркнул он.

Напомним, что 4 июля во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. По словам авторов контента, в Севастополе была ощутима взрывная волна со стороны моря. В городе тряслись окна и стены, а также сработала сигнализация автомобилей от взрывов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны невозможно без возвращения полуострова. По его словам, украинцы не представляют развития государства без Крыма.