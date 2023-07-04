Россияне применяют химическое оружие на Бахмутском направлении, — ВСУ (видео)

По данным Алексея Дмитрашковского, среди украинских военных уже есть пострадавшие от элемента Льюизит, который содержится в химическом оружии.

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Российские вооруженные силы активно применяют химическое оружие против украинских военных на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Он заявил, что по предварительной информации, захватчики используют химический элемент Льюизит.

"На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Да, во время артиллерийских обстрелов используется элемент предварительно называющийся Люизит", — заявил Дмитрашковский.

Спикер Сил обороны заявил, что среди украинских военных уже есть пострадавшие от этого химического элемента. Он отметил, что данный химический элемент вызывает тошноту, рвоту и потерю сознания.

Что известно про элемент Льюизит

Химический люизит — это производное трехвалентного мышьяка, соединения которого обладают большой токсичностью.

В соответствии с подписанием Конвенции о химическом оружии в 1993 году, использование люизита в качестве химического оружия было запрещено. Люизит был включен в список 1, который регламентирует производство и оборот опасных веществ.

Этот химический элемент почти не имеет скрытого действия, и признаки его воздействия проявляются через 3-5 минут после попадания на кожу или в организм. Серьезность поражения зависит от дозы и времени пребывания в атмосфере, зараженной люизитом. При вдыхании его паров или аэрозоля сначала поражаются верхние дыхательные пути.

При легких отравлениях поражение может исчезнуть после нескольких дней. Тяжелое отравление сопровождается тошнотой, головной болью, потерей голоса, рвотой, общей слабостью. Спазмы в груди и одышка — признаки тяжелого отравления. Очень чувствительны к люизиту органы зрения, попадание в глаза капли яда приводит к потере зрения уже через 7-10 дней.

По информации пресс-службы Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили 9 атак противника в районах Григорьевки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы, Донецкой области.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр 3 июля сообщила, что на Бахмутском направлении обстановка обострилась. Бойцы ВСУ сражаются с российскими оккупантами за перехват инициативы, но ситуация может меняться стремительно.