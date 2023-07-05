В Словакии приступили к сборке систем разминирования "Божена-5" для Украины (видео)

Потребность в таких системах сложно переоценить, поскольку по официальным данным минами усыпана украинская территория размером с половину Германии — до 300 000 кв. км.

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Словацкая компания Way Industries начала сборку системы разминирования "Божена-5" для Украины, в рамках чешской инициативы Darek pro Putina (Подарок для Путина). В рамках этой инициативы было собрано более 263 000 евро, что составляет более 40% от общей стоимости машины. Об этом говорится в посте Dárek pro Putina, опубликованном 4 июля в Twitter.

После того как машина будет собрана она направится в Херсонскую область. Ожидается, что система разминирования "Божена-5", основанная на проверенной технологии, используемой в миссиях ООН, окажет значительную помощь в операциях по разминированию территории Украины.

В этой связи обозреватели Army Recognition пишут, что словацкие саперы, служившие в миссиях ООН, высоко оценили ее эффективность в спасении жизней, особенно на минных полях и в населенных пунктах. Поэтому потребность в данной техники сложно переоценить с учетом того, что согласно официальным источникам, минами усыпана украинская территория размером с половину Германии — до 300 000 кв. км.

Что известно о "Божене-5"

Машина "Божена-5" — это дистанционно управляемая легкая система, разработанная для разминирования и решения задач по борьбе с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Система состоит из съемного рабочего блока, в котором находится вращающееся устройство для разминирования — цеп или культиватор, в зависимости от местности и характера минного поля. Система также включает в себя тягач для приведения в движение и мобильности.

Для обеспечения безопасности оператора система включает в себя несколько ключевых мер, в том числе дистанционное управление с дальностью действия до 5 000 метров. Эта функция позволяет операторам находиться на безопасном расстоянии от потенциально опасных зон.

Масса "Божены-5" — свыше 12 тонн. При этом взрывостойкость системы исчисляется в 9 кг в тротиловом эквиваленте. Максимальная производительность цепа и культиватора составляет 5000 и 6000 квадратных метров в час соответственно, глубина расчистки – до 300 мм и 350 мм, ширина проделываемого прохода – 2655 мм.

Помимо разминирования, машина может использоваться для расчистки кустов и низкой растительности. С изменением рабочего органа она также может работать с опасными материалами или функционировать как машина для копания или выравнивания с дистанционным управлением.

"Божена-5" оснащена двигателем TATRA T3C-928-81 с турбонаддувом и топливным баком на 270 литров, что позволяет ей работать в автономном режиме около 11 часов.

Работа системы "Божена-5"

Ранее сообщалось, что российские захватчики активно создают минные поля на юге Украины с целью замедлить продвижение украинских войск. Для этого они используют систему дистанционного минирования "Замедление".