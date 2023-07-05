Идут колонами: в Крыму оккупанты перегоняют военную технику, — "АТЕШ" (видео)

По данным партизанов, российским войсками критические не хватает военной техники — она уничтожается быстрее, чем успевают восстанавливать.

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Военные колонны России были замечены при перемещении через Симферополь, временно оккупированный город в Крыму. Это свидетельствует о передвижении военной техники российскими войсками. Движение "АТЕШ" в Telegram опубликовало видео колонн с техникой.

Также в источнике отмечается, что партизаны активно готовятся к деоккупации Крыма.

"После начала контрнаступления Сил обороны Украины техники через Крым перебрасывается все больше. Ее критически не хватает, так как уничтожается она быстрее, чем успевают восстанавливать. Кроме того, она все чаще ломается в пунктах постоянной дислокации. Кто же к этому причастен? Мы активно готовимся к деоккупации полуострова и будем принимать все необходимые меры", — говорится в сообщении "АТЕШ".

Напомним, что 4 июля во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. По словам авторов контента, в Севастополе была ощутима взрывная волна со стороны моря. В городе тряслись окна и стены, а также сработала сигнализация автомобилей от взрывов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны невозможно без возвращения полуострова. По его словам, украинцы не представляют развития государства без Крыма.