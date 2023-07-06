Ночью Россия задействовала 6 ракетоносителей с общим залпом в 36 ракет, — ОК "Юг" (видео)

Зенитным подразделениям и авиации удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр", которые сначала двигались в северном направлении, но впоследствии изменили курс.

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Для массированной атаки ночью 6 июля Россия привлекла не менее 6 ракетоносителей с общим залпом в 36 ракет. Об этом в эфире телемарафона сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга.

Она отметила, что на вечер 5 июля сконцентрировались 4 ракетоносителя, было очевидно, что враг готовится к атаке. Ночью российские войска увеличили количество ракетоносителей. В течение ночной атаки РФ привлекла не менее 6 ракетоносителей — 3 надводных и 3 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" до 36 единиц.

Прокомментировала Гуменюк и атаку на Львов. Она отметила, что "Калибры" способны преодолевать значительное расстояние, поэтому опасны для всех областей Украины.

"Подчеркиваю, 2,5 тысячи километров это расстояние, которое может преодолеть "Калибр" выпущенный с моря. Он фактически покрывает всю территорию Украины, долететь может куда угодно", — пояснила она.

Гуменюк добавила, когда над городом происходят сбивания, и обломки также могут навредить, поэтому стоит оперативно реагировать на воздушную тревогу. Реагировать нужно, где бы ни жил человек.

Атака на Львов ночью 6 июля 2023 года

По информации Воздушных сил ВСУ, враг нанес удар из акватории Черного моря. Несколько групп ракет сначала двигались в северном направлении. Зенитным подразделениям и авиации удалось уничтожить только семь из десяти крылатых ракет "Калибр". Вследствие этого произошло попадание в гражданскую инфраструктуру во Львове.

По данным председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, россияне прицельно бьют по жилым домам. По его словам, одна из ракет попала в многоэтажку, также есть повреждения инфраструктуры.

Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский оценил последствия ночного удара российских войск по Львову. Он выразил семьям погибших и раненых и пообещал ответ.