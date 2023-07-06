"Сломали замки и силой вытаскивают верующих": в Киево-Печерской лавре опломбируют здания

В УПЦ МП жалуются на "самоуправство" силовиков, которые сами якобы нарушают закон и к тому же сорвали службу.

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В Киево-Печерской лавре представители Заповедника при поддержке силовиков опломбируют здания монастыря. Об этом 6 июля сообщается в телеграм-канале "Украинской православной церкви".

"Сегодня утром взломали замки и опечатали 70-й корпус, где расположена резиденция Предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттянула верующих от дверей корпуса 69", — говорится в сообщении.

В УПЦ МП жалуются, что из-за того, что Заповедник опечатывал корпуса монастыря, верующие "по техническим причинам" не смогли попасть на богослужения.

"Священники причащают верующих через решетку", — сообщили в УПЦ МП.

Отмечается, что юристы УПЦ МП считают опломбирование помещений Киево-Печерской лавры уголовным правонарушением и призвали правоохранителей "не способствовать противоправным действиям Заповедника и не становиться соучастниками преступления".

Также адвокат УПЦ МП Никита Чекман сообщил, что правоохранители применяют силу против верующих и добавил к своим словам соответствующее видео. На нем видно, как именно прихожанки набросились на правоохранителей, которые пытаются задержать правонарушителя. От верующих силовиков отбивает мужчина в салатовом жилете.

В Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра верующих заранее предупредили об изменениях в режиме работы территории Нижней лавры 6 июля.

"Вниманию посетителей! 6 июля 2023 года по техническим причинам территория Нижней лавры Заповедника будет работать с 11:00 до 18:00. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", — говорится в сообщении.

Напомним, что Минкульт и Национальный заповедник Киево-Печерская лавра требовали от монахов УПЦ МП покинуть корпус Лавры до 4 июля.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП заявили, что не оставят Лавру. В юридическом отделе лавры считают требования Национального заповедника такими, которые не соответствуют украинскому законодательству.