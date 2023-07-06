"Зламали замки та силоміць витягують вірян": у Києво-Печерській лаврі опломбовують будівлі

В УПЦ МП скаржаться на "самоуправство" силовиків, які самі нібито порушують закон і до того ж зірвали службу.

Related video

У Києві-Печерській лаврі представники Заповідника за підтримки силовиків опломбовують будівлі монастиря. Про це 6 липня повідомляють у телеграм-каналі "Української православної церкви".

"Сьогодні вранці зламали замки та опечатали 70-й корпус, де розташована резиденція Предстоятеля УПЦ. Поліція перекрила прохід по території обителі в декількох місцях та силою відтягнула вірянок від дверей корпусу 69", — йдеться в повідомленні.

В УПЦ МП скаржаться, що через те, що Заповідник опечатував корпуси монастиря, віруючі "через технічні причини" не змогли потрапити на богослужіння.

"Священники причащають віруючих через ґрати", — повідомили в УПЦ МП.

Зазначається, що юристи УПЦ МП вважають опломбовування приміщень Києво-Печерської лаври кримінальним правопорушенням і закликали правоохоронців "не сприяти протиправним діям Заповідника та не ставати співучасниками злочину".

Також адвокат УПЦ МП Микита Чекман повідомив, що правоохоронці застосовують силу проти вірянок і додав до своїх слів відповідне відео. На ньому видно, як саме парафіянки накинулися на правоохоронців, які намагаються затримати правопорушника. Від вірянок силовиків відбиває чоловік у салатовому жилеті.

В Національному заповіднику Києво-Печерська лавра вірян заздалегідь попередили про зміни в режимі роботи території Нижньої лаври 6 липня.

"До уваги відвідувачів! 6 липня 2023 року за технічних причин територія Нижньої лаври Заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00. Приносимо вибачення за тимчасові незручності і дякуємо за розуміння", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мінкульт та Національний заповідник Києво-Печерська лавра вимагали від ченців УПЦ МП залишити корпус Лаври до 4 липня.

Раніше повідомлялося, що в УПЦ МП заявили, що не залишать Лавру. У юридичному відділі лаври вважають вимоги Національного заповідника такими, що не відповідають українському законодавству.