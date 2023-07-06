"Призыва в привычном виде не будет": Шмыгаль объяснил, чего ожидать после войны украинцам

Основой украинской обороны станет профессиональная армия, а также будут созданы и два компонента резерва.

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Украина откажется от призыва, который действует в нынешнем виде и существовал до полномасштабного вторжения. Об этом заявил 6 июля Денис Шмыгаль, руководитель Кабмина, на соответствующем совещании.

Он отметил, что украинская армия доказала свою боеспособность на поле боя. Результаты и опыт показывают, что украинское войско является одним из сильнейших в мире.

С представителями ВСУ в Кабмине обсудили возможность завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Изменения произойдут в разных направлениях.

"От техники и оружия до планирования и анализа", — отметил он.

Руководитель правительства подчеркнул, что важно после завершения войны с Россией откажется от привычного призыва в том виде, как он существовал до вторжения. Основой украинской обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы и два компонента резерва. Все военнообязанные, как планируется, будут постоянно проходить обязательные обучения по определенной военной специальности.

Развитие ВПК — еще один компонент, который учтут. Шмыгаль отметил, что Украина уже активно наращивает производство оружия и техники.

"Более того, запускаем новые программы и проекты", — заявил он.

Представители частного бизнеса, как подчеркнул руководитель правительства, должны стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе и способствовать этому процессу. Будет разработана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие нашего государства с международным партнерами и долгосрочное бюджетное планирование.

Напомним, в конце июня Верховная Рада расширила список призывников. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.