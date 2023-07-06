Взобрался на Эверест и заработал аудит: главу "Киевгорстроя" Кушнира отстранили от должности

Депутаты Киевсовета создали временную контрольную комиссию, которая будет проверять деятельность ЧАО "Киевгорстрой" и ее руководства. На предприятии проведут аудит деятельности с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

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В Киеве после скандала с поездкой за границу за справкой по инвалидности отстранили от занимаемой должности руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира. На самом же предприятии проведут аудиторскую проверку. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм. В настоящее время руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей", — проинформировал Кличко.

Он отметил, что кроме этого депутаты Киевсовета создали временную контрольную комиссию, которая тоже будет проверять деятельность ЧАО "Киевгорстрой" и ее руководства и обнародует свои результаты.

"Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами", — отметил Виталий Кличко.

Напомним, что журналисты Bihus.info, выяснили, что чиновник в мае этого года выезжал за границу по справке по инвалидности. Он поехал в Гималаи на отдых, где покорил гору Эверест, несмотря на состояние здоровья. На это чиновник потратил $150 000.

Ранее сообщалось, что количество мужчин, которые выехали за границу по данным ГПСУ существенно возросло с начала лета. 45% мужчин призывного возраста являются водителями субъектов хозяйствования.