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Военный Фокус Российско-украинская война

Глава "Киевгорстроя" по справке об инвалидности выехал за границу и залез на Эверест (видео)

новости Киева, киевгорстрой, чиновник, справка об инвалидности, эверест

Столичный чиновник Игорь Кушнир вместе с женой покорили гору в Гималаях и стали "первой украинской парой на вершине Земли". По информации журналистов, за это они заплатили $150 000.

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Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир попал в скандал. Журналисты выяснили, что чиновник выезжал за границу по справке по инвалидности. Об этом сообщает Bihus.info.

Медийщики установили, что чиновник выезжал за пределы Украины не на лечение, а на отдых в Гималаях. Там Игорь Кушнир, несмотря на справку об инвалидности, вместе с женой Оксаной покорили гору Эверест.

"Спортивные медиа рассказывали об этом как о вау-событии: первая украинская пара на вершине Земли. Вот только как чиновнику удалось выехать по состоянию здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям, — загадка", — комментирует Bihus.info.

Также известно, что на такое удовольствие семья чиновника потратила $150 000, а сам Кушнир за время полномасштабной войны пробыл за границей около 8 месяцев.

Что говорят в пресс-службе Игоря Кушнира о путешествиях за границу

После распространения информации о путешествии чиновника за границу в УП, в частности, обратились представители пресс-службы Игоря Кушнира, которые подтвердили инвалидность главы "Киевгорстроя".

"Кушнир, действительно, имеет третью группу инвалидности, ведь с 2005 года борется с онкологической болезнью (меланома), что обусловливает, в соответствии с законом, наличие инвалидности третьей группы и периодические обследования, в том числе и за пределами Украины. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удаление самих внутренних органов", — сообщили в пресс-службе.

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир Fullscreen
Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

Также там отмечают, что Кушнир является опытным альпинистом, который неоднократно поднимался на самые высокие горы мира.

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"Покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира", — оправдывают чиновника в его пресс-службе.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко выехал за границу в Таиланд согласно правилам пересечения границы.

Ранее сообщалось, что по данным пограничников, количество украинцев, которые выезжают за границу, существенно возросло с начала лета. Почти половина, а точнее 45% мужчин призывного возраста, являются водителями субъектов хозяйствования.