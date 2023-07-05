Очільник "Київміськбуду" за довідкою про інвалідність виїхав за кордон і заліз на Еверест (відео)

Столичний чиновник Ігор Кушнір разом із дружиною підкорили гору в Гімалаях і стали "першою українською парою на вершині Землі". По інформації журналістів, за це вони сплатили $150 000.

Related video

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір потрапив у скандал. Журналісти з'ясували, що посадовець виїздив за кордон за довідкою по інвалідності. Про це повідомляє Bihus.info.

Медійники встановили, що чиновник виїздив за межі України не на лікування, а на відпочинок в Гімалаях. Там Ігор Кушнір, попри довідку про інвалідність, разом із дружиною Оксаною підкорили гору Еверест.

"Спортивні медіа розповідали про це як про вау-подію: перша українська пара на вершині Землі. От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям, — загадка", — коментує Bihus.info.

Також відомо, що на таке задоволення родина чиновника витратила $150 000, а сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько 8 місяців.

Що кажуть у пресслужбі Ігоря Кушніра про подорожі за кордон

Після поширення інформації про подорожі чиновника за кордон до УП, зокрема, звернулись представники пресслужби Ігоря Кушніра, які підтвердили інвалідність глави "Київміськбуду".

"Кушнір, дійсно, має третю групу інвалідності, адже від 2005 року бореться із онкологічною хворобою (меланома), що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, зокрема, і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів", — повідомили у пресслужбі.

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір

Також там зазначають, що Кушнір є досвідченим альпіністом, який неодноразово піднімався на найвищі гори світу.

"Підкорення Евересту було мрією Кушніра, яку йому вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу", – виправдовують чиновника у його пресслужбі.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко виїхав за кордон у Таїланд згідно з правилами перетину кордону.

Раніше повідомлялося, що за даними прикордонників, кількість українців, які виїжджають за кордон, істотно зросла з початку літа. Майже половина, а точніше 45% чоловіків призовного віку, є водіями суб'єктів господарювання.