"Відповідно до правил": хто з чоловіків виїжджає з України (інфографіка)

За даними прикордонників, кількість українців, які виїжджають за кордон, істотно зросла через початок літнього сезону.

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У Держприкордонслужбі України оприлюднили статистику щодо чоловіків призовного віку (18-60 років), які виїжджають за кордон. Майже половина з них є водіями, свідчить інфографіка відомства.

"У графіку нижче ми на основі минулих місяців проаналізували, які категорії чоловіків віком 18-60 років перетинають український кордон найчастіше", — ідеться в повідомленні.

З даних випливає, що майже половина, а точніше 45%, чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), які залишають межі нашої країни, є водіями суб'єктів господарювання.

По 16% із загальної кількості чоловіків призовного віку, які виїжджають, припадає на багатодітних батьків і людей з інвалідністю.

7% осіб чоловічої статі зазначеного віку, які перетинають кордон на виїзд, є непридатними до військової служби, ще 6% — перевізниками гуманітарних вантажів.

10% чоловіків віком від 18 до 60 років, які виїжджають за кордон, належать до інших категорій. Це особи, які супроводжують людей з інвалідністю; заброньовані органами влади та відряджені; чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину та інші.

Зазначається, що оформлення чоловіків відбувається відповідно до правил перетину кордону, якщо на них не поширюються обмеження щодо виїзду за межі країни.

Також у Держприкордонслужбі зазначили, що загалом кількість українців, які виїжджають за кордон, істотно зросла через початок літнього сезону. Зараз вона становить 100-110 тисяч.

Нагадаємо, 26 червня народний депутат Сергій Козир розповів, що через систему "Шлях" виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення і поки що не повернулися в Україну майже 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. За його даними, деякі суб'єкти господарювання вносили в систему інформацію про нібито водіїв, які такими не були. Виїзди з подальшим неповерненням були організовані у Львівській та Сумській областях.

14 червня Фокус розповів, хто з чоловіків може покинути Україну під час дії воєнного стану. За наявності необхідних документів державний кордон можуть перетинати чоловіки-моряки; чоловіки, виключені з військового обліку; чоловіки, які тимчасово непридатні до військової служби; чоловіки, які є батьками трьох і більше дітей, зокрема й від різних шлюбів, та інші.