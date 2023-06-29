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"Відповідно до правил": хто з чоловіків виїжджає з України (інфографіка)

КПП, кордон, виїзд за кордон
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби | Оформлення чоловіків, які мають право на виїзд, відбувається відповідно до правил перетину кордону

За даними прикордонників, кількість українців, які виїжджають за кордон, істотно зросла через початок літнього сезону.

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У Держприкордонслужбі України оприлюднили статистику щодо чоловіків призовного віку (18-60 років), які виїжджають за кордон. Майже половина з них є водіями, свідчить інфографіка відомства.

"У графіку нижче ми на основі минулих місяців проаналізували, які категорії чоловіків віком 18-60 років перетинають український кордон найчастіше", — ідеться в повідомленні.

З даних випливає, що майже половина, а точніше 45%, чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), які залишають межі нашої країни, є водіями суб'єктів господарювання.

По 16% із загальної кількості чоловіків призовного віку, які виїжджають, припадає на багатодітних батьків і людей з інвалідністю.

7% осіб чоловічої статі зазначеного віку, які перетинають кордон на виїзд, є непридатними до військової служби, ще 6% — перевізниками гуманітарних вантажів.

10% чоловіків віком від 18 до 60 років, які виїжджають за кордон, належать до інших категорій. Це особи, які супроводжують людей з інвалідністю; заброньовані органами влади та відряджені; чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину та інші.

Інфографіка, чоловіки призовного віку, виїзд за кордон Fullscreen

Зазначається, що оформлення чоловіків відбувається відповідно до правил перетину кордону, якщо на них не поширюються обмеження щодо виїзду за межі країни.

Також у Держприкордонслужбі зазначили, що загалом кількість українців, які виїжджають за кордон, істотно зросла через початок літнього сезону. Зараз вона становить 100-110 тисяч.

Нагадаємо, 26 червня народний депутат Сергій Козир розповів, що через систему "Шлях" виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення і поки що не повернулися в Україну майже 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. За його даними, деякі суб'єкти господарювання вносили в систему інформацію про нібито водіїв, які такими не були. Виїзди з подальшим неповерненням були організовані у Львівській та Сумській областях.

14 червня Фокус розповів, хто з чоловіків може покинути Україну під час дії воєнного стану. За наявності необхідних документів державний кордон можуть перетинати чоловіки-моряки; чоловіки, виключені з військового обліку; чоловіки, які тимчасово непридатні до військової служби; чоловіки, які є батьками трьох і більше дітей, зокрема й від різних шлюбів, та інші.