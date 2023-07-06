"Сравнивать с Чернобылем нельзя": физик-ядерщик о возможном теракте на ЗАЭС

По словам Владимира Борисенко, на Чернобыльской АЭС в 1986 году на взорвавшемся блоке было 200 тонн топлива, на Запорожской АЭС хранятся 3000 тонн, но сейчас ситуация совершенно другая.

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Сравнивать возможный теракт на Запорожской АЭС с трагедией на Чернобыльской АЭС как минимум некорректно, потому что сейчас ЗАЭС не работает и продукты деления, которые там хранятся, находятся в другом состоянии. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор технических наук, физик-ядерщик Владимир Борисенко.

"Если вспомнить Чернобыльскую станцию, блок, который взорвался — там было около 200 тонн топлива. А здесь 3 тысячи. Поэтому когда кто-то сравнивает, то говорит, что на ЗАЭС топлива в 15 раз больше, поэтому якобы и последствия будут во столько раз хуже. Но так сравнивать нельзя, потому что это совсем другое состояние, там другие продукты деления остались, в другом тепловом состоянии. Это сравнение совсем не корректно", — пояснил Владимир Борисенко.

Он добавил, что в случае, если бы Запорожская атомная станция работала как раньше, то можно было бы еще рассматривать какие-то сценарии вроде Чернобыльской катастрофы, правда это было бы в 10 раз меньше — радиация выходила бы в разные стороны, ее относило ветром, но в окружающую среду попало бы в 100 раз меньше радиоактивных веществ, чем как это произошло после аварии на Чернобыльской АЭС.

"Потому что во время Чернобыля у нас открылся полностью реактор, топливо на километры разлетелось вокруг. Поэтому и вся радиация, соответственно, попала сразу в окружающую среду, и ничего не препятствовало ее распространению", — добавил физик-ядерщик.

Напомним, что начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на захваченной ЗАЭС в оккупированном Энергодаре уменьшается. Разглашать причины таких выводов он не стал.

Ранее сообщалось, что на реакторе Запорожской АЭС обнаружены неизвестные объекты. Генштаб ВСУ сообщил, что на крышах энергоблоков оккупанты разместили предметы, похожие на взрывчатку.