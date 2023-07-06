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Военный Фокус Российско-украинская война

Журналисты разоблачили топ-офицеров ВС РФ, причастных к военным преступлениям под Киевом (фото, видео)

Войска РФ
Фото: РИА | Войска РФ

В ходе расследования проанализировали значительный массив данных из открытых источников, их дополнили показаниями местных жителей. В итоге удалось установить личности топ-офицеров ВС РФ, находившихся в Киевской области с февраля по март 2022 года.

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Журналисты установили личности высокопоставленных российских офицеров, которые могут быть причастны к военным преступлениям в Киевской области. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Три российских военных, которые представлялись как "главные" в оккупационной администрации села Здвижевка Киевской области, могут иметь отношение к зверствам армии РФ, в данном случае — к убийствам мирных жителей упомянутого села. Этому посвящен фильм-расследование журналиста "Радио Свобода" Дмитрия Джулая.

Был проанализирован значительный массив данных из открытых источников, которые дополнились показаниями местных жителей. В итоге удалось установить личности высокопоставленных российских военных, находившихся в Киевской области в период с февраля по март 2022 года. Ими оказались:

  • Золотарев Евгений Юрьевич, майор, и.о. заместителя командира 98-й дивизии по военно-политической работе. Свидетели говорят, что он называл себя "главным" от русской армии.
  • Казеичев Сергей Викторович, полковник полиции, командир красноярского ОМОНа. Представлялся комендантом Здвижевки.
  • Потопальский Олег Васильевич, полковник, заместитель командира управления Росгвардии по Красноярскому краю. Его неоднократно видели местные жители.
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Военные РФ, называвшие себя "руководителями" оккупационной администрации в Здвижевке

В расследовании речь идет об убийствах, которые имели место в н.п., пока там были российские офицеры. Авторы фильма выяснили обстоятельства, при которых задерживали гражданских жителей, чьи тела впоследствии нашли в частном доме.

Фильм о зверствах ВС РФ в селе Здвижевка Киевской области

Перед убийством мужчин подвергали жестоким пыткам.

Замученные мужчины в с. Задвижевка Fullscreen
Пятеро замученных гражданских на территории одного из частных зданий в Здвижевке

Согласно свидетельствам очевидцев, упомянутый майор Евгений Золотарев неоднократно приезжал в имение, где произошло убийство пяти человек. Сергей Казеичев проводил массовые задержания и допросы.

Кто непосредственно отдал приказ о казни и расстрелял людей, пока не выяснили. Однако факты и показания могут указывать на причастность к этому упомянутых военных из РФ.

Убитые мерные граждане в с. Задвижевка Fullscreen
Убитые мерные граждане в с. Задвижевка

Киевская городская прокуратура, в свою очередь, сообщила о подозрении командирам Казеичеву и Потопальскому в причастности к массовому расстрелу автомобилей с мирными жителями в Гостомеле 25 февраля 2022 года, которые пытались уехать в безопасное место.

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Сергей Казеичев (слева) и Олег Потопальский (справа) на месте расстрела гражданских автомобилей в Гостомеле 25 февраля 2022 года

По информации расследователей, за время российской оккупации в Здвижевке и окрестных населенных пунктах были убиты, как минимум, 18 гражданских лиц. Еще двое мужчин все еще числятся пропавшими без вести.

Напомним, что в четверг, 6 июля, Украина освободила из российского плена 45 человек. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Также сообщалось, что ВСУ не нужны американские контрактные инструкторы. Однако существующая модель обучения с НАТО доказала свою эффективность, хотя украинские вооруженные силы и не будут полностью похожи на западную армию.