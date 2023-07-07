На оккупированных территориях войска РФ преследовали 43 священников, а пятерых убили, — СМИ

По информации издания, в 18 случаях священникам пришлось бежать из города, скрываться или прекратить свою деятельность, в 12 случаях их выдворяли принудительно, 8 оказались в плену.

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За время полномасштабного вторжения российских войск на захваченных Россией территориях 43 священнослужителя подвергались преследованиям, пять были убиты. Об этом сообщает издание "Верстка", журналисты которого в своих подсчетах использовали данные СМИ и доклады правозащитных организаций.

По информации издания, в 18 случаях священникам пришлось бежать из города, скрываться или прекратить свою деятельность, в 12 случаях выдворяли принудительно. Пять были убиты, еще восемь оказались в плену.

Журналисты насчитали по меньшей мере 109 случаев, когда на церкви и религиозных деятелей оказывалось давление.

По данным издания, российские войска подвергали преследованиям православных, католиков, протестантов, иеговистов, а также мусульман. В том, что касается преследования православных, это были случаи давления как на представителей ПЦУ, так и УПЦ МП.

Журналисты рассказали, что в марте 2022 года военнослужащие РФ окружили ночью дом пастора Мелитопольской христианской церкви Виктора Сергеева. Его вместе с другим духовенством и прихожанами, которые жили по-соседству, отправили на допрос.

Российские военные требовали, чтобы представитель церкви написал на здании "Россия" и призвал верующих не принимать участие в митингах против оккупации. В Мариуполе был похищен пастор баптистской церкви вместе с женой после отказа предоставить храм как помещение для "референдума".

Журналисты также написали об имаме крымско-татарской общины "Бирлик" Рустеме Асанове из Херсонской области, по словам которого, его на протяжении нескольких суток подвергали пыткам в одном из подвалов из-за подозрений в связях с ВСУ.

Случаи же убийств священнослужителей фиксировались в по меньшей мере трех областях: Донецкой, Киевской и Херсонской.

Напомним, что журналисты разоблачили высокопоставленных офицеров ВС РФ, причастных к военным преступлениям под Киевом. В ходе расследования был проанализирован существенный объем данных из открытых источников, которые дополнили показаниями местных жителей.