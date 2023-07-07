"У россиян нет резервов": в ISW прогнозируют деградацию войск РФ на фронте в Украине

На временно оккупированной части Запорожской области мобилизованные россияне находятся с октября 2022 года без какой-либо ротации.

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Российские войска на передовой быстро деградируют без ротации, а резервов у захватчиков нет. Об этом информирует в отчете американский Институт изучения войны (ISW).

Специалисты провели анализ публикаций российских "военкоров", которые регулярно жалуются на отсутствие ротации подразделений в армии оккупантов. Российские военнослужащие, которые были призваны по мобилизации, находятся на передовой с октября 2022 года. С тех пор они на фронте без какой-либо ротации. Подтверждены факты в части Запорожской области, которая является временно оккупированной.

Один из военных блогеров открыто заявил, что российские силы так и не смогли вывести этот мобилизованный персонал с передовых позиций на отдых. Это не удалось сделать, поскольку нет свободных людей для их замены.

Аналитики ISW спрогнозировали, что дальнейший отказ от ротации спровоцирует деградацию войск РФ. Речь идет о тех формированиях, которые пытаются удержать захваченные территории от украинских контрнаступлений на юге Украины.

В ISW обратили внимание на обвинения российских "военкоров" против пилотов вертолетов. Они отметили, что ударные вертолеты регулярно наносят удары по уже уничтоженной украинской военной технике. Впоследствии в России это показывают, как значительные успехи. "Военкоры" считают, что Минобороны РФ может использовать эти неоднократные попадания по одной цели, чтобы сообщать завышенные потери украинцев и подавать российские оборонительные операции как чрезвычайно эффективные.

Напомним, 7 июля в отчете ISW сообщили, что украинские войска продвинулись в районе Бахмута и захватили позиции в Запорожской области. По данным аналитиков, украинские войска продолжают контрнаступательные операции на юге и севере от Бахмута и успешно оттесняют российских оккупантов.