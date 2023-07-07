Россияне создали "Азовский флот" в оккупированном Мариуполе: в разведке Британии назвали цель

Новый военно-морской округ будет иметь 8 боевых кораблей, в том числе 3 современных корветов типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

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В оккупированном Мариуполе ВМФ России 1 июля 2023 года создал новый Азовский военно-морской округ. Он, вероятно, будет поддерживать тыловые и контрпартизанские задачи. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании 7 июля.

Отмечается, что новый округ будет подчиняться Черноморскому флоту. В его распоряжении будут 8 боевых кораблей. Среди них 3 современных корвета типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

"Азовское море является жизненно важным морским регионом для РФ, поскольку оно связывает ее внутренние водные пути с международными морскими путями. В контексте войны это может быть альтернативный вариант пополнения запасов вооруженных сил, если сухопутные маршруты России на юг Украины будут нарушены", — говорится в сообщении разведки.

В ведомстве предполагают, что Азовский военно-морской округ сосредоточится на поддержке тыла и контрпартизанских задач, а Черноморский флот тем временем сосредоточится на дальних ударных операциях.

Напомним, что в разведке Великобритании сообщали, что Россия тренирует дельфинов для охраны базы российского Черноморского флота в Севастополе. Количество дельфинов в порту базы ЧФ в Севастополе выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ пытается замаскировать свои самые мощные корабли в Черном море. На фрегат "Адмирал Григорович" нанесли темный камуфляж в носовой части корабля и на корм, чтобы сбить с толку операторов морских БпЛА.