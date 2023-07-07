Военнослужащие ВСУ могут выезжать за границу даже во время войны: что для этого нужно

Право пересекать государственную границу даже в условиях военного положения военнослужащим ВСУ предоставляет Закон Украины. Для этого необходимо собрать необходимые документы и подать рапорт.

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Несмотря на закрытые границы для мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет, украинские защитники могут выезжать за границу даже во время действия военного положения. Возможность выехать за пределы Украины военнослужащим гарантирует статья 11 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

"Статья 11 Выезд из Украины военнослужащих. Военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях", — говорится в законе.

Так, военнослужащие имеют право выехать за границу в отпуск. Для этого нужно собрать необходимые документы.

Что нужно, чтобы выехать за границу:

Прежде всего нужно подать паспорт своему командиру подразделения не позднее чем за 15 дней до начала отпуска. В рапорте следует указать следующую информацию:

вид и продолжительность отпуска;

адрес и телефон для связи во время отпуска;

вид транспорта и время проезда к месту отпуска и обратно;

предложение о временной замене в должности (при необходимости).

Также важны приложения к рапорту.

свидетельство о браке для семьи, проживающей за границей;

документ о месте проживания семьи за границей;

медицинское заключение или свидетельство о рождении ребенка и тому подобное.

Итак, законное основание на выезд — встреча с семьей, которая временно выехала из Украины.

Как правильно подать рапорт

1.Подавать рапорт нужно в 2-х экземплярах. На одном из них должна быть указана дата и подпись лица, принявшего рапорт (начальник или командир). Этот экземпляр остается у военнослужащего для дальнейшего оформления документов.

2. поданный рапорт передается в штаб воинской части, где его должен рассмотреть командир части. Он принимает решение о предоставлении отпуска. Оно оформляется приказом, который дает право выезжать за пределы страны. Также можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска и разрешена возможность пересечения государственной границы Украины. Обжаловать решение командира в случае отказа фактически невозможно.

3. Перед отпуском нужно взять выписку из приказа об отпуске, где должно быть указано, что военнослужащий может пересекать государственную границу.

4. Далее военнослужащий должен стать на учет ВСП (военной службы правопорядка) и уже можно пересекать границу.

Полный перечень документов для выезда военнослужащего за границу

загранпаспорт;

военно-учетный документ;

удостоверение военнослужащего и отпускной билет с указанием об отпуске за границей;

выписка из приказа, в котором указано место проведения отпуска, с разрешением на выезд за пределы территории Украины.

Напомним, что 28 июня Верховная Рада приняла решение о получении отсрочки от мобилизации в Украине. Согласно новым нормам, отсрочку можно будет оформить только если в семье нет других людей, обязанных содержать человека с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что ограниченно годных могут призвать в ВСУ. Минобороны установило 3 категории непригодных к военной службе. Соответствующее решение выносят представители ВВК.