"Успех будет": Буданов оценил перспективы контрнаступления ВСУ

Руководитель ГУР сравнил украинскую наступательную операцию с многомесячной попыткой России захватить Бахмут в Донецкой области.

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Контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет успешным, но результаты можно оценить позже. Об этом завил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов агентству в интервью Reuters.

Украинские войска выполняют поставленные задачи. На определенных участках фронта уже есть продвижение.

"Идет контрнаступление. В общем, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже", — развел Буданов.

Он сравнил украинскую операцию с многомесячной попыткой России захватить Бахмут. Российские захватчики атаковали город в Донецкой области более десяти месяцев.

"Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", — пояснил руководитель ГУР.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте в июле

ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили российские позиции в Запорожской области. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают контрнаступательные операции на юге и севере от Бахмута и успешно оттесняют российских оккупантов. На секторе фронта, простирающегося от Сватово до Кременной, Силы обороны успешно провели контратаки.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал руководителю Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, что украинские военные продолжают вести наступательные действия. Именно Силы обороны Украины имеют инициативу на фронте. С американским военным он также обсудил актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов.

Напомним, 7 июля аналитики The Economist высказали мнение о том, что война в Украине определит ход боевых действий на десятилетия вперед. Боевые действия уже развеяли иллюзии о том, что современные конфликты могут ограничиваться кампаниями по борьбе с повстанцами или развиваться в направлении борьбы с малыми потерями в киберпространстве.