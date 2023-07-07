Могут воспользоваться все, кто воевал: Кабмин утвердил процедуру получения УБД для "гражданских"

Гражданские, которые защищали Украину в первые дни войны, не считались участниками боевых действий. Теперь они будут знать, какие документы нужны, чтобы этот статус получить.

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Чиновники утвердили проект постановления, которое поможет украинским добровольцам получить статус участника боевых действий. Речь идет о гражданских, которые присоединились к защите Украины от вторжения РФ, но при этом не вошли в состав боевых подразделений. В постановлении описали процедуру, как можно получить нужный статус. Соответствующая информация обнародована на сайте Кабинета Министров Украины.

Кого касается новация Кабмина

Отмечается, что постановление принято для того, чтобы заработал Закон №2864. Закон касается гражданских, которые воевали против российских захватчиков с 24 февраля по 25 марта 2022 года вместе с Силами обороны. Эти люди отныне получили статус участников боевых действий, а значит — получили право на то, чтобы признаваться ветеранами войны или инвалидами вследствие войны. А родственники погибших получают статус семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Чиновники отметили: для того, чтобы Закон действительно работал, нужно разработать специальный порядок получения статуса — то есть, какие документы где брать и как оформлять.

Кабмин принял постановление 7 июля 2023 года и процедурой могут воспользоваться все, кого она касается.

Какая организация будет заниматься установлением статуса участника боевых действий для гражданских

Статус участника боевых действий будет устанавливаться в Министерстве ветеранов. Для этого создадут межведомственную комиссию, куда должны обращаться люди.

Какие документы нужно подготовить

Человек, который воевал, или родственники погибшего подают следующие документы:

заявление установленного образца;

справка от командира воинской части, в составе которой воевал человек;

если справки нет, то есть другой путь — или два свидетельства (заверенные нотариусом), или свидетельство командира подразделения, в котором непосредственно воевал человек.

Получив документы, межведомственная комиссия будет выдавать две справки:

человеку, который воевал, — справку по приложению №6 к постановлению Кабмина №413

семья погибшего (умершего) — справка по форме из приложения к постановлению Кабмина №740.

Что делать дальше со справками от Минветеранов

Справки нужно предоставить в учреждения социальной защиты. И только тогда соцзащита предоставит соответствующие статусы:

или статус лица с инвалидностью вследствие войны,

или статус семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

В завершение чиновники сообщили, что вскоре проведут специальные встречи с гражданскими, которые воевали, и с семьями погибших. На встречах будут объяснять, как собрать документы или помогут получить эти документы.

Юлия Лапутина, Министр по делам ветеранов, подчеркнула, что будет налажено сотрудничество со всеми соприкасающимися институтами. При этом гарантировала, что злоупотреблений не будет: "Сейчас Минветеранов плодотворно сотрудничает со всеми причастными государственными органами, общественностью, подразделениями по вопросам социальной защиты областных и городских администраций, чтобы наладить действенные механизмы по предоставлению гражданским гражданам, которые принимали участие в защите Украины, соответствующих статусов".

Напоминаем, накануне спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, имеют ли право военные выезжать за границу в отпуск. Заверил, что имеют, и рассказал, как оформить соответствующее разрешение.

В мае Верховная Рада Украины поддержала проект законопроект о повышении зарплат военным. Реализацией этого постановления должно заняться правительство, заверил нардеп Ярослав Железняк.