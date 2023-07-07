Может ли военный выехать в отпуск за границу: в пограничной службе дали ответ

Для получения разрешения на отпуск за границу военнослужащему требуется предоставить следующие документы: заграничный паспорт, удостоверение личности военнослужащего и отпускной билет, в котором указана информация о месте пребывания за границей.

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При наличии членов семьи за границей, военнослужащий имеет возможность отправиться в зарубежный отпуск. Однако окончательное решение о данном вопросе принимает его командир. Об этом рассказал представитель пограничной службы Андрей Демченко, передает УП.

По его словам, для получения разрешения на отпуск за границу военнослужащему необходимо предоставить следующие документы: заграничный паспорт, удостоверение личности военнослужащего, а также отпускной билет, содержащий информацию о месте пребывания за границей.

"Отпускной предоставляет военная часть, предоставляет часть. Если военный хочет уехать за границу, он пишет рапорт, где должен это указать", – говорит Андрей Демченко.

Также следует учитывать, что военному может быть отказано в выезде за границу в связи с ограничениями, установленными законодательством. Это может быть обусловлено судебным решением или поручением правоохранительных органов. В таких случаях, решение о возможности выезда за границу принимается в соответствии с соответствующими юридическими процедурами и требованиями, соблюдением которых обязан военнослужащий.

"Таким лицам выезд запрещен, мы ставим их на контроль", – объяснил Демченко.

По словам Андрея Новака, возможность для военного уехать за границу может быть как простой, так и сложной. Это обусловлено тем, что решение о разрешении на выезд зависит от оценки рисков командиром и вероятности возвращения военнослужащего обратно. Таким образом, итоговое решение принимается командиром, учитывая данные обстоятельства.

Военному перед выездом за границу необходимо выполнить ряд процедур.

Во-первых, он должен составить рапорт и заявление, подробно обосновывающие причины выезда. В этом документе следует указать пункт назначения и лиц, к которым планируется поездка.

Кроме того, в рапорте и заявлении необходимо приложить другие документы, подтверждающие цель визита за границу. Это могут быть копии свидетельств о браке, свидетельств о рождении детей, а также документы, подтверждающие место нахождения семьи.

Все эти документы помогут командиру более полно оценить необходимость и обоснованность выдачи разрешения на выезд.

Также в рапорте должно быть указано, по какому пути поедет военный и каким видом транспорта.

Важно учитывать сроки, поскольку отпуск военного обычно не более 30 дней.

Кроме того, стоит отметить, что военный может не быть отпущен в отпуск за границу, если в данный момент воинская часть находится в состоянии, когда 30% личного состава уже находится в отпусках. Это связано с необходимостью поддержания необходимой оперативности и готовности воинской части.

Андрей Новак высказывает сомнения относительно возможности отпуска холостого военного за границу, поскольку существует риск, что он не вернется обратно в свою воинскую часть.

"Если нет семьи, я сомневаюсь, что отпустят. Решение принимает исключительно командир. И если военный хочет увидеть семью, то это естественно. А если просто уехать, неизвестно, какая у него цель", — говорит юрист.

Для того чтобы военный мог покинуть страну, требуется наличие соответствующего приказа от командира и отпускного талона с разрешением, в котором указана страна назначения и сроки пребывания.

Однако следует обратить внимание, что существуют и другие ограничения на выезд, включая запреты из-за неуплаты алиментов или штрафов. Юрист указывает на необходимость учитывать и такие факторы при планировании поездки за границу.

Кроме того, перед выездом военного с разрешением от командира, ему также следует зарегистрировать свое отсутствие в органах военной службы правопорядка. Это дополнительная процедура, которую необходимо выполнить перед началом поездки.

Проблемы на иностранной границе, по словам Андрея Новака, менее вероятны. Главное – иметь паспорт и соблюдать правила пересечения границы.

Напомним, 6 июля сообщалось, как долго еще будут вручать повестки на улицах в ходе всеобщей мобилизации в Украине.