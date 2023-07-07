"Демонстрация воли": Польша отправит тысячи солдат на границу с Беларусью

По информации бригады, эти шаги являются своеобразной реакцией на попытку соседней страны дестабилизировать ситуацию на границе.

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Польша собирается укрепить свою безопасность на восточной границе. В частности речь идет о тех участках, которые находятся в непосредственной близости с Беларусью. Об этом сообщила пресс-служба 12-й механизированной бригады армии Польши в социальной сети Facebook 7 июля.

По словам бойцов, начнутся эти процессы уже в субботу, 8 июля. Ожидается значительное увеличение военных колонн на дорогах северной, центральной и восточной частей Польши, поэтому водителям стоит заранее продумать маршруты.

"В ближайшие дни около 1000 солдат и почти 200 единиц техники из 12 механизированной бригады и 17 механизированной бригады переедут на восток Польши. Целью операции "Безопасное Подлясье" является передовое учебное присутствие части Сухопутных войск и демонстрация нашей воли", — говорится в сообщении.

Бойцы готовы незамедлительно реагировать на все попытки других стран по дестабилизации ситуации на границе, имея в виду Беларусь.

Для переброски сил, отмечает пресс-служба формирования, были выбраны лучшие способы, чтобы это практически не сказалось на движении гражданского транспорта.

"Будем благодарны всем водителям, которые встречают наши колонны на дорогах, за понимание и терпение", — подытожили в 12-й механизированной бригаде.

Напомним, 5 июля сообщалось, что Украина и Польша готовятся к "возможным провокациям" на границе с Беларусью. Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что бойцы борются за мир для всего мира и нуждаются только в оружии.

30 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что его страна согласна разместить у себя ядерное оружие. Связан этот шаг с решением Российской Федерации отправить в Беларусь часть своих ядерных арсеналов.