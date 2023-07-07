"Демонстрація волі": Польща відправить тисячі солдатів на кордон із Білоруссю

За інформацією бригади, ці кроки є своєрідною реакцією на спробу сусідньої країни дестабілізувати ситуацію на кордоні.

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Польща збирається зміцнити свою безпеку на східному кордонi. Зокрема йдеться про ті ділянки, які розташовані в безпосередній близькості з Білоруссю. Про це повідомила пресслужба 12-ї механізованої бригади армії Польщі в соціальній мережі Facebook 7 липня.

За словами бійців, розпочнуться ці процеси вже в суботу, 8 липня. Очікується значне збільшення військових колон на дорогах північної, центральної та східної частин Польщі, тому водіям варто заздалегідь продумати маршрути.

"Найближчими днями близько 1000 солдатів і майже 200 одиниць техніки з 12 механізованої бригади та 17 механізованої бригади переїдуть на схід Польщі. Метою операції "Безпечне Підлясся" є передова навчальна присутність частини Сухопутних військ і демонстрація нашої волі", — йдеться в повідомленні.

Бійці готові негайно реагувати на всі спроби інших країн щодо дестабілізації ситуації на кордоні, маючи на увазі Білорусь.

Для перекидання сил, зазначає пресслужба формування, було обрано найкращі способи, щоб це практично не позначилося на русі цивільного транспорту.

"Будемо вдячні всім водіям, які зустрічають наші колони на дорогах, за розуміння і терпіння", — підсумували в 12-й механізованій бригаді.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що Україна і Польща готуються до "можливих провокацій" на кордоні з Білоруссю. Генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що бійці борються за мир для всього світу і потребують лише зброї.

30 червня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що його країна згодна розмістити у себе ядерну зброю. Пов'язаний цей крок із рішенням Російської Федерації відправити до Білорусі частину своїх ядерних арсеналів.