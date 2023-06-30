"Не хочемо сидіти склавши руки": Польща згодна розмістити у себе ядерну зброю, — прем'єр

За словами глави уряду Матеуша Моравецького, загроза для Заходу з боку Білорусі після розміщення там смертоносної зброї РФ лише збільшується, тому потрібен новий важіль тиску на Володимира Путіна.

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Польща наполягає на розміщенні тактичної ядерної зброї у своїй країні у зв'язку із загрозою зi сторони РФ для західних країн. Про це прем'єр-міністр Матеуш Моравецький завив під час брифінгу в Брюсселі, передають місцеві ЗМІ 30 червня.

За його словами, Кремль зважився на розміщення смертоносної зброї на території Білорусі, що робить загрозу для деяких європейських країн, які знаходяться поруч, ще сильнішою.

"У зв'язку з тим, що Росія має намір розгорнути тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо всі країни НАТО взяти участь у програмі ядерного обміну. Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає всілякі загрози", — ідеться в повідомленні.

Окремо Матеуш Моравецький зазначив, що Варшава зацікавлена в участі в програмі Nuclear Sharing, яка є частиною ядерного стримування.

Ця процедура дає змогу передавати на певний час ядерні боєголовки державам, які не мають власної. Починаючи з 2009 року в рамках Nuclear Sharing така зброя перебуває в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

"Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів зі США і НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко щодо цього", — продовжив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося, що аналітики дізналися, як РФ перевозитиме ядерну зброю в Білорусь. Транспортування пройде в кілька етапів за допомогою залізниці. Мінськ підготував залізничників і військових до розвантаження/навантаження, охорони та обслуговування озброєння.