"Де-факто кабинетный министр": секретный календарь Пригожина рассказал о его связях с Кремлем

За последние 10 лет ЧВК "Вагнер" превратилась в незаменимый инструмент влияния Кремля в Африке и на Ближнем Востоке. По сведениям журналистов, основатель группы наемников за это время провел 14 встреч с Дмитрием Медведевым, более 70 встреч с главой администрации президента РФ, замминистра обороны, и пр.

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Копия календаря основателя ЧВК "Вагнер", полученная немецким Die Welt и другими изданиями, указывает на его близкие связи с кругом друзей Путина. Об этом сообщает Business Insider.

Вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" стал крупнейшим из непосредственных вызовов путинскому режиму за все 23 года у власти. И хотя непосредственная угроза, судя по всему, миновала, все же теперь Кремлю придется противостоять маячащей на горизонте угрозе со стороны сторонников основателя группы наемников по всей РФ.

В начале 2023 года в доступе изданий Die Welt, Центр "Досье" и Politico оказалась папка файлов внутреннего пользования ЧВК "Вагнер", которую добыли анонимные хакеры из группировки "Богатыри". В одном содержался личный календарь Евгения Пригожина, где были отмечены 17 824 встречи за последние примерно десять лет. Исходный файл в формате a .dba — устаревшем файловом формате для устройств Palm — помогло конвертировать в удобочитаемую таблицу Центр "Досье".

В календаре недостает сведений о многих из "вагнеровских" операций, в т.ч. о вторжении в Украину в 2014 году и президентских выборах в США 2020-го. Но все же есть подробности о повседневной жизни Пригожина — будь то встречи с лечащим врачем или даты приема диетических добавок. Опубликованные сведения также показывают, насколько Пригожин был вхож в кремлевское сообщество. На протяжении многих лет он де-факто был кабинетным министром в путинском окружении, по мере того как ЧВК "Вагнер" превращалась в незаменимый инструмент расширения влияние Кремля на африканский континент и ближневосточный регион.

Имя российского президента упоминается в календаре только два раза: в обоих случаях не упоминается о встречах с глазу на глаз. Одна произошла в 2015 году на российском Донгузском полигоне, где также присутствовал глава Минобороны Сергей Шойгу. Вторая состоялась в 2018-м в московском торговом центре "Гостиный двор".

Пригожин 75 раз встречался с Русланом Цаликовым, первым заместителем министра обороны РФ с 2015 года.

С Антоном Войно, руководителем администрации президента РФ с 2016 года, провел 73 встречи.

36 встреч обозначены как "НГША" (начальник генерального штаба). Это определенно генерал Валерий Герасимов, который планировал российское вторжение в Украину в 2014 году, а теперь отвечает за полномасштабную войну.

33 встречи Пригожин провел с Алексеем Деминым, бывшим телохранителем российского лидера, который впоследствии стал губернатором Тульской области. Его подозревают в причастности к мятежу Пригожина.

CNN по данным из пригожинского календаря сделало вывод о том, что Сергей Суровикин, который сейчас находится под домашним арестом, тайно состоял в числе участников ЧВК "Вагнер". Ему присвоили идентификационный номер М-3744 и особый позывной, однако в календаре Пригожин называет его просто Суровикиным. Его имя упоминается 11 раз (звонки и личные встречи).

Еще 14 встреч Пригожин провел с экс-президентом РФ, зампредом Совбеза РФ, и, до кучи, популярным блогером Дмитрием Медведевым. Хотя многие из запланированных встреч были с медведьевскими помощниками.

Данные из "календаря" Пригожина

Встреч, упомянутых как "президент" немного. Одна из таких — новогодняя "Елка". Еще две — в сочетании с названиями стран — Германия и Корея (и слово "президент"). Страны могут быть кодовым обозначением вагнеровских операций. Наемники часто обозначали себя и большинство встреч с Пригожиным четырехзначными числами.

Последняя запись в календаре датируется ноябрем 2021 года, которая, вероятно, была указана заблаговременно как "разрешение на вертолет". Нет в календаре записей, которые бы проливали свет на то, что Пригожин делал незадолго до полномасштабного вторжения, после которого войска "Вагнера" пришлось перебрасывать из Африки и Ближнего Востока.

Напомним, что немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко во время мятежа ЧВК "Вагнер".

Также сообщалось, что, по словам, Владимира Зеленского, новый военный мятеж в РФ может устроить уже Рамзан Кадыров.