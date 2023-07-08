"Две лопаты на всю роту": мобилизованные ВС РФ жалуются на проблемы на передовой (видео)

По словам авторов видео, им не выплачивают обещанные деньги, не дают статус участников "СВО" и ветеранов, а также обманывают с ротацией.

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Мобилизированные военнослужащие 11 роты 394 полка ВС РФ из Якутии, Приморского и Алтайского края записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что руководство совершенно не реагирует на их проблемы. Более того, их без ротации снова отправляют в одну из самых горячих точек – в Новодаровку в Гуляйпольском районе Запорожской области. Видео появилось в российских телеграмм-каналах.

По словам оккупантов, на новодаровском направлении они простояли 23 дня, и из 106 человек целыми остались 40: остальные погибли или ранены. Теперь их снова хотят отправить туда же, и авторы ролика прямо говорят, что они могут стать 500-мы, то есть дезертировать.

"У нас нет никакой артподдержки, никакой тяжелой техники. Продовольствия тоже нет: ни воды, ни подвоза, ничего. Обещали ротацию. 10 месяцев стоим без отпусков, все кормят завтраками. С января – на передовой линии. За это время никаких выплат не производилось", – говорит боевик в маске.

Мужчины на видео также указывают на тот момент, что им обещали статус участника СВО и ветерана, однако до сих пор никаких документов по этому поводу они не видели.

"И теперь нас хотят опять туда же загнать. Там нет ни арты, никакой тяжелой техники, без поддержки. С автоматом на танк пойдем", – говорит оккупант.

Солдаты признаются, что воюют за свои деньги:

"Осталось только купить себе патронов. Потому что все утерянные вещи, которые нам выдала армия, они (ВСУ) просто разбомбили нам. У нас ни лопат нет, ничего. Если и осталось две лопаты на всю роту, то это ни о чем".

Не лучше ситуация и с медпомощью и эвакуацией раненых.

"Медики у нас вообще без лекарств, без бинтов, как могли, так и перевязывали раненых. Очень долго ждали, когда вывезут даже раненых. Приходилось пацанам лежать в кустах больше суток. Даже доходило до такого, что на своих минах мы терпели поражение", – сетуют россияне.

Ранее Фокус писал, что военные РФ пожаловались на провал в Клещиевке, заявив, что Бахмут под огневым контролем ВСУ.