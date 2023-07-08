"Формирование поля боя": в ОП дали оценку контрнаступлению украинской армии

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что у России чрезвычайный объем оборонительных сооружений, но украинская армия была готова к этому, потому перспективы контрнаступления оптимистичные.

Related video

В Офисе президента Украины считают, что первый этап контрнаступления проходит успешно. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью российскому изданию Meduza.

На данном этапе, по мнению Подоляка, ВСУ сосредоточены на формировании поля боя. Украинская армия успешно продвигается по многим направлениям. Это дает возможность полагать, что в дальнейшем сработает накопительный эффект.

"Сейчас продолжается первая фаза наступательных операций на разных направлениях — запорожском, донецком, южном. Где-то [ВСУ] уже вгрызаются в первый эшелон [обороны] и в это же время увеличивают интенсивность [ударов по России для] истощения [ее] резервов, чтобы не было возможности их мобильно перебрасывать", — отметил советник главы ОП.

Оборонительный потенциал России остается достаточно высоким, именно поэтому для ВСУ критически важным является поддержка западных партнеров в виде поставки вооружений.

Михаил Подоляк отмечает, что Украина нуждается в дальнобойных ракетах, истребителях, которые позволили бы противостоять российской тактической авиации. Также остро не хватает штурмовиков и снарядов тяжелого калибра.

Советник главы ОП добавляет, что ждать быстрых результатов от контрнаступления не стоит, так как российская армия хорошо оснащена и прорвать оборону за короткий период невозможно. Однако тактические поражения армии РФ, на которые направлены действия ВСУ, в конечном итоге приведут к падению российского режима.

Напомним, в Вашингтоне 7 июля объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в который, в частности, вошли кассетные боеприпасы, а также дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS, гаубицы и боевые машины.

При этом Германия ранее выступала против передачи Украине кассетных боеприпасов, одобренных США, так как является одной из 111 государств-участников Конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу подобного вооружения.