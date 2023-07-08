"1 погибший и 9 раненых": легендарный пес Патрон попал под вражеский обстрел на Харьковщине

Животное накрыл собой его хозяин Михаил Ильев. Мужчина отнес собаку в укрытие, когда раздались звуки взрывов.

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Знаменитый пес Патрон, ставший одним из символов борьбы украинцев против российской агрессии, который вместе со своим хозяином Михаилом Ильевым, руководителем пиротехнической группы управления ГСЧС Украины по Черниговской области участвует в разминировании территорий, едва не погиб во время командировки в Харьковскую область. Информация об этом появилась на официальной странице четырехлапого сапера в Instagram.

"Мы вернулись из ротации домой. Все целые, все живые. Очень эффективно отработали снова на Харьковщине вблизи Балаклеи. Вы знаете, что этот город до сих пор испытывает ракетные удары. Так было и когда мы находились там. Я услышал свист и гул, но подумал, что мои руководители собираются взорвать взрывоопасные предметы. Но Михаил почему-то быстро меня перенес в укрытие и накрыл собой. Тогда я понял, что это была вражеская ракета. Очень близко. К сожалению, тогда погиб один человек и еще 9 были ранены. Я был в укрытии, меня спас мой человек", – говорится в сообщении.

По словам автора, эта история изложена не для того, чтобы напугать, а чтобы помнить, как важно находиться в укрытиях во время ракетных обстрелов и брать туда с собой своих животных.

"Это спасает жизнь", – отметил он.

Несмотря на весь пережитый ужас, Патрон и его команда продолжают поддерживать украинцев. Так, в его аккаунте был опубликован пост-утешение для тех, кто с ужасом ждал подрыва ЗАЭС, информацию о перспективе которого разгоняли все новостные порталы.

"Прошу вас. Нет, я умоляю вас! Ознакомьтесь с информацией только на официальных и подтвержденных каналах/источниках. Что делать "если что-нибудь" там тоже уже рассказали. Не нужно паники. Мы уже год с лихвой живем с угрозой подрыва ЗАЭС. Мы должны следовать указаниям и беречь себя насколько это возможно", – говорится в публикации.

Ранее Фокус писал, что МВД создало приложение "Разминирование Украины", которое должно стать удобной коммуникационной платформой между органами ГСЧС и гражданами для общих усилий по разминированию территории Украины. Его лицом выбран пес Патрон.

Мы также сообщали, что Патрон стал героем мультфильма, однако команда украинского пса-сапера раскритиковала проект, отметив, что танцующий рядом с минами пес — именно таким Патрона изобразили в мультфильме — нивелирует серьезную работу собаки.