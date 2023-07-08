"Опыт есть": волонтер рассказал, как ВСУ уже использовали кассетные боеприпасы на войне

По словам Романа Дорника, эти снаряды достаточно эффективные, что доказывают артиллерия Холодноярской бригады и существенное число погибших российских солдат.

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Украинский волонтер Роман Доник рассказал, что у ВСУ уже есть опыт применения кассетных боеприпасов во время войны. Это были трофейные снаряды, которые оказались в распоряжении ВСУ во время контрнаступления на Харьковском направлении в прошлом году. Об этом волонтер рассказал в Telegram-канале.

"Опыт использования кассетных боеприпасов у нас есть. Некоторое количество попало в руки после того, как на Слобожанщине оккупанты побежали бросая все", — пояснил он.

Волонтер считает эти снаряды достаточно эффективными, что доказала артиллерия Холодноярской бригады и существенное число погибших оккупантов.

"Так это были изношенные стволы 152 мм. Со 155 мм вообще будет праздник", — предполагает волонтер.

Стоит отметить, что этим сведениям нет официальных подтверждений.

Скрин поста

Напомним, что поставки кассетных боеприпасов связаны с происходящим в Бахмуте. По мнению британского эксперта Шона Белла, эти противоречивые снаряды помогут преодолевать оборонительные рубежи россиян.

Также сообщалось, что после того, как США объявили о поставках Киеву кассетных бомб, генсек ООН Антониу Гуттериш высказался против такого решения. Заместителя генсека ООН Фархан Хак объяснил, что Гуттериш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам, которую ратифицировали 120 стран. Однако ВСУ получат снаряды, в которых уровень неразорвавшихся бомб снижен с 40% до 3%.