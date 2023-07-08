"Нестабилен": командир Легиона "Свобода России" рассказал, когда рухнет режим Путина

"Цезарь" уверен, что Путина можно свергнуть только силой оружия, поскольку никакие договоренности с ним не сработают.

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Командир Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" в интервью The Guardian заявил, что режиму российского президента Владимира Путина осталось существовать недолго. Уже сейчас, утверждает военный, он "раскалывается и нестабилен".

Уже к концу 2024 года, вертикаль, выстроенная главой Кремля за два десятилетия при власти, рухнет. Уже сейчас к этому есть предпосылки, которые особенно стали видны после вооруженного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Всего за несколько дней тот смог без особого сопротивления взять два города-миллионника и на полном серьезе собирался дойти до Москвы. Несмотря на уничтожение авиатехники и нескольких экипажей, он сумел избежать наказания, уехать в Беларусь, а затем и дальше свободно перемещаться.

По мнению "Цезаря", это обусловлено тем, что у бывшего повара Путина есть серьезный компромат на политика. При этом он не обольщается насчет личности Пригожина.

"Я не уважаю Пригожина. У него и Путина одинаковые ценности. Пригожин более харизматичен и импонирует ультрапатриотам, которые хотят бороться до конца. Они думают, что более жесткие методы принесут им победу. Это нереально", – подчеркнул Андронников.

Еще один момент, который серьезно угрожает будущему Путина, – растущее недовольство в рядах ВС РФ. "Цезарь" говорит, что оно вызвано тем, что многим солдатам из провинции, которые присоединились к армии, чтобы улучшить свое финансовое положение, не заплатили.

"С деньгами большие проблемы", — объяснил он.

Что касается лично Путина, то военный считает, что он унизил и люмпенизировал русское население, играя на его самых низменных инстинктах:

"Они стали глупыми и агрессивными. Он говорит им, что они плохо живут из-за Запада, а не из-за правды, что их плохие жилищные условия — результат воровского и мафиозного правительства в Москве. После 23 лет пребывания у власти Путин стал параноиком, напуган и похож на Сталина в его последние годы". Андронников считает, что единственный способ избавиться от него — это свергнуть его с помощью оружия. Политический диалог был бессмысленным, учитывая готовность Путина сокрушить более слабых противников. Он назвал российских либералов не склонными к насилию "мечтателями", живущими в уютной эмиграции.

Ранее Фокус писал, что командир ЛСР анонсировал новые рейды на территорию РФ, поскольку Кремль сейчас ослаблен выходкой Пригожина, поэтому грех не воспользоваться этой ситуацией.