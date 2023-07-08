"Нестабільний": командир Легіону "Свобода Росії" розповів, коли впаде режим Путіна

"Цезар" упевнений, що Путіна можна повалити тільки силою зброї, оскільки жодні домовленості з ним не спрацюють.

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Командир Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронников із позивним "Цезар" в інтерв'ю The Guardian заявив, що режиму російського президента Володимира Путіна залишилося існувати недовго. Уже зараз, стверджує військовий, він "розколюється і нестабільний".

До кінця 2024 року вертикаль, вибудувана главою Кремля за два десятиліття при владі, завалиться. Уже зараз до цього є передумови, які особливо стали помітні після збройного заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Усього за кілька днів той зміг без особливого опору взяти два міста-мільйонники і на повному серйозі збирався дійти до Москви. Незважаючи на знищення авіатехніки та кількох екіпажів, він зумів уникнути покарання, виїхати в Білорусь, а потім і далі вільно переміщатися.

На думку "Цезаря", це зумовлено тим, що у колишнього кухаря Путіна є серйозний компромат на політика. При цьому він не має ілюзій щодо особистості Пригожина.

"Я не поважаю Пригожина. У нього і Путіна однакові цінності. Пригожин більш харизматичний та імпонує ультрапатріотам, які хочуть боротися до кінця. Вони думають, що більш жорсткі методи принесуть їм перемогу. Це нереально", — підкреслив Андронников.

Ще один момент, який серйозно загрожує майбутньому Путіна, — зростаюче невдоволення в лавах ЗС РФ. "Цезар" каже, що воно викликане тим, що багатьом солдатам із провінції, які приєдналися до армії, щоб поліпшити своє фінансове становище, не заплатили.

"Із грошима великі проблеми, — пояснив він.

Що стосується особисто Путіна, то військовий вважає, що він принизив і люмпенізував російське населення, граючи на його найнижчих інстинктах:

"Вони стали дурними й агресивними. Він каже їм, що вони погано живуть через Захід, а не через правду, що їхні погані житлові умови — результат злодійського і мафіозного уряду в Москві. Після 23 років перебування при владі Путін став параноїком, наляканий і схожий на Сталіна в його останні роки". Андронников вважає, що єдиний спосіб позбутися його — це повалити його за допомогою зброї. Політичний діалог був безглуздим з огляду на готовність Путіна розтрощити слабших супротивників. Він назвав російських лібералів не схильними до насильства "мрійниками", які живуть у затишній еміграції.

Раніше Фокус писав, що командир ЛСР анонсував нові рейди на територію РФ, оскільки Кремль зараз ослаблений витівкою Пригожина, тому гріх не скористатися цією ситуацією.