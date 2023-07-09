Войска РФ возвращаются на позиции, которые занимали до подрыва Каховской ГЭС, — Гуменюк

Спикер ВСУ отметила, что оккупанты пытаются создавать минометные и пулеметные точки на верхних этажах жилых домов и таким образом прикрываться мирным населением, как живым щитом.

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Российские войска пытаются занимать позиции, на которых они находились до подрыва дамбы Каховской ГЭС. Несмотря на то, что вода еще сошла не во всех местах, оккупанты передвигаются на лодках и оборудуют огневые точки на верхних этажах многоэтажных жилых домов. Об этом 9 июля сообщила сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"К сожалению не только в Новой Каховке, но и в других населенных пунктах, где вода еще, оккупанты пытаются с помощью лодок, которые они отжали у местного населения, не помогать людям, страдающим от тех бедствий, которые они натворили, а доставлять минометные и пулеметные расчеты на высшие этажи многоэтажек и размещать там огневые позиции", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время некоторые люди уже возвращаются в свои жилища, чем пользуются захватчики, прикрываясь местными, как живым щитом. Однако украинские военные обладают необходимой информацией, чтобы наносить по позициям противника удары.

В этой связи Гуменюк обозначила потери вражеской армии. Бойцы ВСУ за минувшие сутки уничтожили:

30 человек личного состава ВС РФ, две крупнокалиберные пушки, две единицы бронетехники и три лодки, на которых россияне пытаются занять новые позиции.

В свою очередь противник активизировал применение разведывательных БПЛА, но украинские защитники выявляют вражеские беспилотники и сбивают их.

Между тем противник испытывает сложности с возвратом на позиции из-за минных заграждений, поскольку водные потоки прошли по заминированным участкам.

"Там, где вода отошла достаточно сильно, — они возвращаются. Но эта работа для них усложнена своим же минированием. Потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", — отметила Гуменюк.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке российские оккупанты начали обустройство оборонительных сооружений. Мэр города Владимир Коваленко 3 июля рассказал, что российских военных в городе достаточно много — он дополнительно располагают свои войска и устанавливают бетонные укрепления с проемами для ведения огня.