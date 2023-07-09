Війська РФ повертаються на позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, — Гуменюк

Речниця ЗСУ зазначила, що окупанти намагаються створювати мінометні та кулеметні точки на верхніх поверхах житлових будинків і в такий спосіб прикриватися мирним населенням, як живим щитом.

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Російські війська намагаються займати позиції, на яких вони перебували до підриву дамби Каховської ГЕС. Попри те, що вода ще зійшла не в усіх місцях, окупанти пересуваються на човнах та обладнують вогневі точки на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків. Про це 9 липня повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На жаль, не тільки в Новій Каховці, а й в інших населених пунктах, де вода ще є, окупанти намагаються за допомогою човнів, які вони віджали в місцевого населення, не допомагати людям, які страждають від того лиха, що вони накоїли, а доправляти мінометні та кулеметні розрахунки на вищі поверхи багатоповерхівок і розміщувати там вогневі позиції", — розповіла Гуменюк.

За її словами, нині деякі люди вже повертаються до своїх осель, чим користуються загарбники, прикриваючись місцевими, як живим щитом. Однак українські військові володіють необхідною інформацією, щоб завдавати по позиціях противника ударів.

У зв'язку з цим Гуменюк позначила втрати ворожої армії. Бійці ЗСУ за минулу добу знищили: 30 осіб особового складу ЗС РФ, дві великокаліберні гармати, дві одиниці бронетехніки і три човни, на яких росіяни намагаються зайняти нові позиції.

Зі свого боку противник активізував застосування розвідувальних БПЛА, але українські захисники виявляють ворожі безпілотники та збивають їх.

Тим часом противник відчуває складнощі з поверненням на позиції через мінні загородження, оскільки водні потоки пройшли замінованими ділянками.

"Там, де вода відійшла досить сильно, — вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням. Тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", — зазначила Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що в Новій Каховці російські окупанти почали облаштування оборонних споруд. Мер міста Володимир Коваленко 3 липня розповів, що російських військових у місті досить багато — вони додатково розташовують свої війська і встановлюють бетонні укріплення з прорізами для ведення вогню.