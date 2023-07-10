НАТО отправила 1000 военных и 12 комплексов Patriot охранять саммит в Вильнюсе, — СМИ

Союзники используют новейшее вооружение для защиты лидеров НАТО — ЗРК Patriot, комплексы NASAMS, а также боевую авиацию.

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На период проведения саммита НАТО в Вильнюсе дополнительно отправлены 1000 военнослужащих из 16 стран Альянса, а также зенитные батареи и истребители, чтобы обеспечить безопасность мероприятия, сообщил 9 июля Reuters.

Многие также предоставляют передовые системы противовоздушной обороны, которых нет в странах Балтии.

На время саммита Германия разместила в Литве 12 пусковых установок ЗРК Patriot, которые предназначены для противодействия баллистическим ракетам, боевым самолетам и крылатым ракетам.

Испания отправила в Литву комплексы ПВО NASAMS, Франция — самоходные орудия Caesar, Финляндия, Дания и Франция — истребители, а Великобритания и Франция обеспечат защиту от беспилотников.

Польша и Германия также направили в Литву спецназ с вертолетами, а ряд других стран — подразделения химической, биологической и радиационной защиты.

По сообщению корреспондента Reuters, восемь батарей Patriot были развернуты в районе аэропорта Вильнюса в направлении Калининграда, а еще две — в сторону Беларуси.

"Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран", — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Также, Литва утроила численность пограничников на границе с Беларусью и Россией, пополнив их офицерами из Латвии и Польши. Две страны также направили полицию для помощи в патрулировании Вильнюса.

9 июля Фокус писал, что в вопросе членства Украины в НАТО приняли ряд важных решений. Глава украинского МИД отметил, что по данному вопросу уже пора внести ясность, и саммит НАТО — подходящий момент для этого.

Напомним, обозреватели Telegraph сообщили, что Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО. Такая позиция связана с опасением Берлина возникновения прямого военного конфликта блока и Российской Федерации.