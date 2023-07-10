Вспыхнул "мангал" на дороге: бойцы ВСУ уничтожили танк Т-80 (видео)

Российский танк Т-80, который якобы способен справиться со сверхсложными задачами, был уничтожен украинскими войсками.

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Бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады вместе с 63 отдельной механизированной бригадой уничтожили российский танк Т-80. Пресс-служба 45 ОАБр в Facebook сообщила подробности.

На видео можно увидеть, как танк стоит на дороге. Впоследствии тяжелую бронетехнику обстреливает украинская артиллерия. В результате меткого выстрела боевая машина вспыхнула.

"Зрелищное фаер-шоу от 45 ОАБр и 63 ОМБр: в роли мангала — Т-80", — отметили защитники.

Ролик сопровождается пропагандистскими нарративами о том, что Т-80 — современный танк, который способен справиться со сверхсложными задачами. В аудио сказано, что танк имеет незаурядные характеристики благодаря газотурбинному двигателю.

"Нам нравится как оно горит", — в ироничном стиле отреагировали украинские защитники.

Ситуация на фронте от ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) 10 июля оценили ситуацию на фронте. Российские оккупанты попытались провести ограниченное наступление в районы к северу от Сватово и к югу от Кременной.

Украинские защитники могли продвинуться на Бахмутском направлении к западу от Андреевки (8 км к югу от Бахмута) и проводят атаки возле Клищеевки.

На юге продолжают контрнаступление и продвигаются в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Аналитики отдельно добавили, что войска РФ начали восстанавливать позиции на левом берегу реки Днепр, которых они лишились после преднамеренного подрыва Каховской ГЭС и в результате затопления территорий.

Напомним, в конце мая бойцы ВСУ добили танк ВС РФ Т-90М "Прорыв" под носом у оккупантов. На одной из позиций захватчики оставили технику без присмотра, чем удачно и воспользовались украинские аэроразведчики, поскольку быстро координаты были переданы артиллерии.