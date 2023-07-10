Спалахнув "мангал" на дорозі: бійці ЗСУ знищили танк Т-80 (відео)

Російський танк Т-80, який нібито здатен впоратися з надскладними завданнями, був знищений українськими військами.

Related video

Бійці 45 окремої артилерійської бригади разом із 63 окремою механізованою бригадою знищили російський танк Т-80. Пресслужба 45 ОАБр у Facebook повідомила подробиці.

На відео можна побачити, як танк стоїть на дорозі. Згодом важку бронетехніку обстрілює українська артилерія. Внаслідок влучного пострілу бойова машина спалахнула.

"Видовищне фаєр-шоу від 45 ОАБр та 63 ОМБр: у ролі мангала – Т-80", – зазначили захисники.

Ролик супроводжується пропагандистськими наративами про те, що Т-80 – сучасний танк, який здатен впоратися з надскладними завданнями. У аудіо сказано, що танк має неабиякі характеристики завдяки газотурбінному двигуну.

"Нам подобається як воно горить", – в іронічному стилі відреагували українські захисники.

Ситуація на фронті від ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 10 липня оцінили ситуацію на фронті. Російські окупанти спробували провести обмежений наступ до районів на північ від Сватового та на південь від Кремінної.

Українські захисники могли просунуться на Бахмутському напрямку на захід від Андріївки (8 км на південь від Бахмута) і проводять атаки біля Кліщіївки.

На півдні продовжують контрнаступ і просуваються в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Аналітики окремо додали, що війська РФ почали відновлювати позиції на лівому березі річки Дніпро, яких вони позбулися після навмисного підриву Каховської ГЕС і внаслідок затоплення територій.

Нагадаємо, наприкінці травня бійці ЗСУ добили танк ЗС РФ Т-90М "Прорыв" під носом в окупантів. На одній з позицій загарбники залишили техніку без нагляду, чим вдало й скористалися українські аеророзвідники, оскільки швидко координати були передані артилерії.