Дойдем до Черного моря за месяц: украинские бойцы верят в успешное контрнаступление, — СМИ

Как рассказали бойцы Сил обороны в интервью британским журналистам, все рассказы о том, что у оккупантов неприступные позиции, являются чушью.

Related video

Несмотря на появляющуюся периодически информацию о том, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно или вообще оказалось неудачным, украинские бойцы убеждены, что смогут дойти до Черного моря за один месяц. Как рассказали в интервью изданию The Times командиры подразделений Сил обороны Александр и Дмитрий, все разговоры о том, что у россиян непробиваемая обороны — чепуха.

"Это чушь о том, что россияне имеют неприступные оборонительные позиции. Мы уже прошли через них. Они убегают", — сказал один из командиров 25-летний Дмитрий Бух.

Его слова подтвердил 40-летний Александр, который напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в Украину некоторые говорили, что Киев падет за три дня.

"Помните, как эти люди говорили, что Киев падет перед русскими за три дня. Так вот, это то же самое", — отметил он.

Оба бойца высказали уверенность в том, что украинская армия дойдет до Черного моря через месяц, хотя с таким утверждением мало кто из военных аналитиков согласится, отметили авторы публикации.

Еще один боец, Богдан, поделился деталями столкновения Сил обороны с оккупантами на южном направлении. По его словам, когда украинские бойцы начали продвижение, их передовые подразделения спустя время столкнулись с противником, после чего штурм превратился фактически в танковое сражение.

"Мы столкнулись с российскими танками лицом к лицу. Мы стреляли по ним. Они стреляли по нам. Мы находимся в своей полосе деревьев, они — в своей. Между ними — поля, пересеченные ручьями, открытая местность с полосами препятствий, преодоление которых смертельно опасно для атакующих войск", — рассказал Богдан о бое 23-ей бригады Сухопутных войск ВСУ, который произошел под Новодаровкой, Запорожской области.

Среди потерь были и поставленные Германией танки Leopard 2, пишут обозреватели, однако украинская сторона настаивает на том, что в целом потери были преувеличены. По словам бойцов, тогда погибло всего пять человек.

Между тем, ситуация на этом участке фронта непростая. Враждующие стороны обмениваются ударами и занимают позиции, которые противник снова отбивает.

"Мы обстреливаем их позиции, заставляем их отступить, и наша пехота занимает их позиции в траншеях. Затем россияне обстреливают те же окопы, и наступает очередь нашей пехоты отступать", — рассказал Богдан.

Ранее сообщалось, что 9 июля стало известно о гибели 31-летнего бойца, пограничника Александра Ермоленко с позывным "Водолей". Как сообщили в Глуховском городском совете Ермоленко с первых дней защищал подступы к Киеву, и погиб в результате жесткого противостояния российскому агрессору.