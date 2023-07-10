С первых дней вторжения защищал Киев: в бою погиб пограничник "Водолей" (фото)

На защиту Украины воин стал с первых дней полномасштабного российского вторжения. Последние три месяца противостоял оккупантам на фронте в Луганской области.

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В результате жесткого противостояния российскому агрессору погиб смелый 31-летний солдат, пограничник Александр Ермоленко "Водолей". Проживавший на территории Сумщины, он первоначально вступил в бой на широком фронте, защищая подступы к Киеву от противника, а затем на передовой принимал командование реагированием группы. У защитника, награжденного орденом "За мужество", остались жена и трое несовершеннолетних детей. О горькой потере 9 июля известил Глуховский городской совет в Facebook.

Александр Павлович Ермоленко, родившийся 15 февраля 1992 года в Глухове Сумской области, обладал обширными профессиональными навыками. Он успешно окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного и посвятил себя службе в Государственной пограничной службе. Благодаря своему опыту и знаниям, Александр также занимался преподаванием артиллерийского дела, помогая другим сотрудникам повышать свою квалификацию.

Погиб пограничник Александр Ермоленко "Водолей"

Старший лейтенант Ермоленко был широко признан опытным профессионалом военной сферы, владеющим всеми необходимыми современными знаниями и навыками. Он стремился к дальнейшему развитию своей карьеры, поэтому принял решение поступить в магистратуру Национального аэрокосмического университета имени М.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт".

"Целенаправленный, умный, ответственный, общительный – таким его характеризовали побратимы. В Глухове у него осталось много друзей, знакомых по обучению в ОШ №4, высшему профессиональному училищу и ППК ГНПУ. Александр занимался биатлоном и кикбоксингом, выступал на соревнованиях разного уровня, поэтому его знает спортивное сообщество Украины", – говорится в сообщении.

С первых дней российского полномасштабного вторжения, этот воин неустанно защищал Украину. Вместе со своими боевыми товарищами из Житомирского пограничного отряда, он стоял на защите подступов к Киеву. За свою смелость и героизм в бою, ему было присуждено высокое отличие — орден "За мужество". В последние три месяца он стойко противостоял оккупантам на фронте в Луганской области.

Александр Ермоленко в своей военной карьере занимал должность начальника минометного пограничного залога и командовал группой реагирования. Его запомнили как компетентного и надежного командира. Он сражался за свою Родину, за будущее своих детей, и мстил за всех погибших собратьев по оружию, не жалея сил в борьбе против наемников российского диктатора. Он наносил точные удары, уничтожая противника прицельным огнем. "Водолей" несчастливо погиб 5 июля от полученных смертельных ранений.

В мирной жизни Александр Ермоленко имел замечательную семью. Вместе со своей женой Еленой они воспитывали двух сыновей в возрасте семи и четырех лет.

"Это страшная информация, которую отказывается воспринимать разум, она отзывается болью и жалостью в каждом сердце. Но мы все знаем, что мужественный сын глуховской земли, потомок свободолюбивых казаков Александр Ермоленко навечно стал великим Героем, приняв смерть в бою. Он защищал крепость украинских ценностей" давал отпор реш*стам, которые хотят утопить наше государство в кровавом болоте российского рабства. Склоняем головы перед светлой памятью защитника. Выражаем соболезнования семье и близким Героя. Разделяем боль потери с его родителями, женой, тремя детьми", – отметили в горсовете.

О дате похорон земляка глуховцам пообещали сообщить позже.

Напомним, что в районе Кременной на Луганщине в результате танкового обстрела погиб 36-летний стрелок-снайпер 2-го десантно-штурмового батальона, житель поселка Старая Ушица Хмельницкой области Владимир Ткаченко.

А 29 июня стало известно о гибели в боях в Донецкой области командира подразделения "Волчья стая" Александра Филона. Городской голова родного города воина Ковеля признался, что до последнего не верил в трагическую весть и ждал официальной информации.