"Город берется под огневой контроль": оккупанты в Бахмуте оказались в ловушке, — Сырский

Российские оккупанты попали в окружение в Бахмуте, сообщил командующий Сухопутных войск. ВСУ простреливают почти все вражеские позиции.

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Российские оккупанты, которые более полугода брали город Бахмут и так его и не взяли, сейчас оказались в ловушке, а вблизи города Силы обороны выбивают российских оккупантов с позиций. Об этом 10 июля сообщил командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны. Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", — написал он.

Командующий показал, как украинские защитники на крышах бахмутских многоэтажек уничтожают российских оккупантов, которые обустроили там позиции. Так, воины 77 отдельной аэромобильной бригады обнаружили и попали в позицию россиян с ПТУРом.

В Генштабе ВСУ 10 мая сообщили, что Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Васильевка Донецкой области в районе Бахмута.

Также отмечается, что на Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские воины освободили от российских захватчиков 4 квадратных километра родной земли. В общем освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 километра квадратных украинской земли.

Напомним, что ВСУ под Бахмутом выбили ВС РФ из посадки. Сначала в бой пошла украинская пехота, а дальше по оккупантам, которые убежали, отработала артиллерия.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ВС РФ пошли на штурм и атаковали позиции украинских пограничников танками, артиллерией, авиацией и химическими боеприпасами. Несмотря на это, украинские защитники выстояли и затрофеили 2 их танка.