"Місто береться під вогневий контроль": окупанти у Бахмуті опинилися в пастці, — Сирський

Російські окупанти потрапили в оточення у Бахмуті, повідомив командувач Сухопутних військ. ЗСУ прострілюють майже усі ворожі позиції.

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Російські окупанти, які понад пів року брали місто Бахмут і так його і не взяли, зараз опинилися у пастці, а поблизу міста Сили оборони вибивають російських окупантів з позицій. Про це 10 липня повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Бахмут. Ворог перебуває в пастці, місто береться під вогневий контроль Сил оборони. Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", — написав він.

Командувач показав, як українські захисники на дахах бахмутських багатоповерхівок нищать російських окупантів, які облаштували там позиції. Так, воїни 77 окремої аеромобільної бригади виявили та поцілили у позицію росіян з ПТУРом.

У Генштабі ЗСУ 10 травня повідомили, що Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області в районі Бахмута.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі.

Нагадаємо, що ЗСУ під Бахмутом вибили ЗС РФ з посадки. Спочатку в бій пішла українська піхота, а далі по окупантах, які втекли, відпрацювала артилерія.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ЗС РФ пішли на штурм і атакували позиції українських прикордонників танками, артилерією, авіацією і хімічними боєприпасами. Попри це, українські захисники вистояли і затрофеїли 2 їхні танки.