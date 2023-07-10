Rheinmetall собирается в течение трех месяцев открыть завод бронетехники на западе Украины

Кроме танков, работники также будут изготавливать и ремонтировать бронетранспортеры Rheinmetall Fuchs.

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Компания Rheinmetall в течение 12 недель откроет завод бронетехники в Украине. Об этом генеральный директор Армин Паппергер сообщил в эксклюзивном интервью CNN.

Он отметил, что крупнейший немецкий производитель оружия не будет обращать внимание на другие оборонные компании, которые с опаской относятся к запуску производства в стране, где идет война. В Rheinmetall также будут обучать украинцев обслуживать танки и другую бронированную технику, изготовленную на заводе. Предприятие будет располагаться в западной части нашего государства.

"Украинцы должны помочь сами себе — если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", — сказал Армин Паппергер.

Он заявил, что заводские работники будут производить и ремонтировать бронетранспортер Rheinmetall Fuchs. Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с "Укроборонпромом", отечественной государственной оборонной группой, которой также будет принадлежать это предприятие. В мае компании уже объявили о соглашении по увеличению "оборонно-технологического потенциала" Украины.

Напомним, в конце июня издание Tagesschau сообщило, что Rheinmetall от имени Нидерландов предоставит Украине 14 танков Leopard 2. Компания, что сумма заказа составляет "трехзначное число миллионов евро". С федеральным правительством была достигнута соответствующая договоренность. В апреле Нидерланды и Дания уже объявили решение о совместном приобретении танков.

Также 23 июня стало известно, что Rheinmetall поставит в Украину еще 20 единиц БМП Marder по поручению правительства ФРГ. Компания снова получила контракт от правительства Германии на поставку боевых машин пехоты Marder в Украину. Заказ был размещен в мае 2023 года и оценивается в несколько десятков миллион евро. Marder должны быть поставлены летом 2023 года.