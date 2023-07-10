ВСУ стреляют боеприпасами из Северной Кореи: как они могли попасть в Украину, — Osint-аналитик

Эксперты отметили, что маркировка на снарядах, которые применяют бойцы Сил обороны, очень похожа на северокорейскую. Судя по всему эти снаряды были произведены в КНДР в 1995 году.

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"Радио Свобода" опубликовала фоторепортаж о боевой работе украинских артиллеристов 47-от механизированной бригады "Магура", которые наносят огневое поражения с помощью РСЗО "Град". При этом Osint-аналитик War Noir в Twitter обратил внимание, что расчет украинских РСЗО использует боеприпасы производства Северной Кореи.

В кадр репортеров попали 122-мм боеприпасы к реактивным системам, на который нанесена маркировка, похожая северокорейскую. Между тем с полной уверенностью нельзя сказать, что эти боеприпасы гарантированно были произведены в КНДР, отметил аналитик.

"Ракеты и маркировка очень похожи на ракеты Р-122 HE, производимые Северной Кореей Тем не менее, из-за незначительных различий сделать однозначный вывод очень сложно", — написал в Twitter автор публикации.

Маркировка на боеприпасах напоминает северокорейскую

В то же время обозреватели "Милитарного" отметили, что если сравнивать фото северокорейских снарядов, которые были захвачены на иранском судне в 2009 году и нынешние фото, то надписи практически одинаковы.

"Надписи на снарядах и индекс "R-12 HE" полностью совпадают. Есть отличия в последней строке, где промаркирована серия и дата изготовления", — подчеркнули эксперты.

При этом они уточнили, что снаряд в руках украинского бойца судя по всему был выпущен в 1995 году

"Достоверно неизвестно, как на вооружение украинских сил попали боеприпасы КНДР. Ведь это достаточно закрытая для мира страна и ее правительство неоднократно выражало поддержку оккупации Россией украинских территорий", — написали эксперты.

Они предположили, что как вариант такие боеприпасы могли попасть со стороны западных союзников, которые периодически перехватывают контрабандистов, везущих оружие террористам на Ближнем Востоке. Также нельзя исключать вариант перепродажи таких снарядов через третьи страны, однако в любом случае наличие боеприпасов с такой маркировкой говорит об острой нехватке 122-мм реактивных снарядов для бойцов ВСУ, подытожили эксперты.

Напомним, ВС РФ начали применять в Украине боеприпасы "Краснополь-М2", которые россияне считают высокоточными. Фокус выяснял, чем отличаются данный вид боеприпасов от своего предшественника, а также от западных образцов — Excalibur.