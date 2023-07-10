Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ стріляють боєприпасами з Північної Кореї: як вони могли потрапити в Україну, — Osint-аналітик

боєприпаси КНДР
Фото: Радіо Свобода | Ілюстративне фото

Експерти зазначили, що маркування на снарядах, які застосовують бійці Сил оборони, дуже схоже на північнокорейське. Судячи з усього, ці снаряди були вироблені в КНДР у 1995 році.

Related video

"Радіо Свобода" опублікувала фоторепортаж про бойову роботу українських артилеристів 47-ї механізованої бригади "Магура", які завдають вогневого ураження за допомогою РСЗВ "Град". При цьому Osint-аналітик War Noir у Twitter звернув увагу, що розрахунок українських РСЗВ використовує боєприпаси виробництва Північної Кореї.

У кадр репортерів потрапили 122-мм боєприпаси до реактивних систем, на яких нанесено маркування, схоже на північнокорейське. Тим часом із повною впевненістю не можна сказати, що ці боєприпаси гарантовано були вироблені в КНДР, зазначив аналітик.

"Ракети і маркування дуже схожі на ракети Р-122 HE, вироблені Північною Кореєю Проте, через незначні відмінності зробити однозначний висновок дуже складно", — написав у Twitter автор публікації.

Боєприпаси КНДР Fullscreen
Боєприпаси КНДР Fullscreen
Боєприпаси КНДР Fullscreen
Маркування на боєприпасах нагадує північнокорейське

Водночас оглядачі "Мілітарного" зазначили, що якщо порівнювати фото північнокорейських снарядів, які було захоплено на іранському судні 2009 року, і нинішні фото, то написи практично однакові.

"Написи на снарядах та індекс "R-12 HE" повністю збігаються. Є відмінності в останньому рядку, де промарковано серію і дату виготовлення", — підкреслили експерти.

Водночас вони уточнили, що снаряд у руках українського бійця, судячи з усього, було випущено в 1995 році.

"Достовірно невідомо, як на озброєння українських сил потрапили боєприпаси КНДР. Адже це досить закрита для світу країна і її уряд неодноразово висловлював підтримку окупації Росією українських територій", — написали експерти.

Вони припустили, що як варіант такі боєприпаси могли потрапити з боку західних союзників, які періодично перехоплюють контрабандистів, що везуть зброю терористам на Близькому Сході. Також не можна виключати варіант перепродажу таких снарядів через треті країни, однак у будь-якому разі наявність боєприпасів із таким маркуванням свідчить про гостру нестачу 122-мм реактивних снарядів для бійців ЗСУ, підсумували експерти.

Нагадаємо, ЗС РФ почали застосовувати в Україні боєприпаси "Краснополь-М2", які росіяни вважають високоточними. Фокус з'ясовував, чим відрізняються цей вид боєприпасів від свого попередника, а також від західних зразків — Excalibur.