Впервые со времен Холодной войны в НАТО согласовали ответ на возможную атаку России, — СМИ

Решение далось непросто, ведь Турция блокировала утверждение планов в связи с территориальным вопросом, которые касались Кипра.

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В понедельник, 10 июля, союзники по НАТО смогли достичь согласия относительно региональных планов, в которых подробно описано, как Альянс ответит на нападение России. Об этом информирует Reuters.

Во время принятия решения удачно преодолеть блокаду Турции. Решение принято накануне встречи лидеров на саммите в Вильнюсе.

В сообщении говорится о том, что в течение десятилетий в НАТО не видели необходимости в широкомасштабных оборонных планах, поскольку организация вела войны малой интенсивности на территории Афганистана и Ирака. В блоке чувствовали, что постсоветская Россия больше не представляет для мира угрозы. Учитывая то, что самая кровавая война в Европе с 1945 года бушует прямо вблизи границ НАТО — в Украине, теперь Альянс предупреждает, что должен иметь планирование задолго до того, как может возникнуть конфликт с подобным противником, таким как Москва.

Решение далось непросто, ведь Турция блокировала утверждение планов. Это происходило в связи с формулировками относительно географических мест, таких как Кипр.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Лидеры НАТО собираются в Вильнюсе 11-12 июля на саммит. На мероприятии они обсудят членство Швеции и будущие отношения Альянса с Украиной. Излагая свои региональные планы, НАТО также даст странам указания относительно того, как обновить силы и материально-техническое обеспечение.

Необходимость финансирования этого фундаментального изменения является одной из причин, почему государства намерены повысить целевой показатель военных расходов Альянса в столице Литвы, сделав текущую цель в 2% национального ВВП минимальным требованием. Официальные лица НАТО подсчитали, что на полную реализацию планов нужно несколько лет, хотя они отмечают, что при необходимости Альянс может немедленно начать ответ в случае атаки России.

Напомним, 10 июля издание Bild со ссылкой на секретный документ сообщило, что США и Германия выступили за соблюдение "Плана действий по членству" и против его упрощения для Украины. В правительстве ФРГ подтвердили журналистам, что не поддержали инициативу. Также выступили против США, тогда как Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии поддержали решение.